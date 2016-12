Mistra kinkis Harju-Jaani kogudusele printeri ja uue ukse

Raasiku ettevõtte Mistra-Autex juht PRIIT TAMM ja Harju-Jaani koguduse õpetaja JAAN NUGA arutasid koostööplaane.

Raasiku ettevõte Mistra-Autex on sageli panustanud kohaliku elu arengusse. Tuge on saanud valla allasutused, spordi- ja kultuuritegijad, Harju-Jaani kogudus. Tänutäheks hea koostöö eest kogudusega kutsus õpetaja Jaan Nuga ettevõtte juhi Priit Tamme külla, et tänada viimaste kingituste – printeri, kiriku krohvimise materjalide ja pastoraadihoone uue ukse eest ning anda üle koguduse tänukiri.

Raasiku kirikusse on Mistra kinkinud soojenduseks vaibarulle, soojakiirgurid, andnud raha kiriku välisseinte krohvimiseks, siseseinte värvimiseks. Oktoobris sai kogudus kätte Mistra kingitud uue ukse pastoraadihoonele. Uks on puidust ning meenutab originaalust, mis enam sooja kinni ei pidanud. Ostu toetas Mistra 600 euroga, Aade Lõng ja Raasiku Elekter kumbki 200 euroga, 250 euroga Skvaier OÜ, soodushinnaga paigaldas ukse H&P Trepp OÜ. Möödunud nädalal katsetas Jaan Nuga ära Mistra viimase kingituse – printeri kuulutuste, kutsete ja paberitöö jaoks.

Priit Tamm: „Kirik on kogukonnale sama oluline, kui kool ja lasteaed. Kirikule tehtud kingituste summad pole olnud suured, kuid kirik on meile tähtis, kuna ka äri on kinni pisiasjades – ettevõtjad pakuvad sama hinda ja kvaliteeti ning valik tehakse pisiasjade põhjal. Tuleb osata hästi suhelda. Kui äripartner tuleb külla, tutvustame talle Eestit, Raasikut. Tahame, et ta tunneks end koduselt, siis on lootust, et nad soovivad teha meiega koostööd.”

Ta sõnas, et välismaalased külastavad Raasikut ja Mistrat vähemalt kord kuus: „Kui külalised saabuvad ja näevad, et siin on kirik, muutub Raasiku neile tunduvalt suuremaks ja tähtsamaks. Muidu on 1300 elanikuga asula neile suur tühjus.”

Jaan Nuga ja koguduse juhatuse esimees, pühapäevakooli õpetaja Kersti Paenurm andsid Priit Tammele kingituste eest tänukirja üle möödunud nädala teisipäeval, tutvustasid kirikut, arutasid, mida oleks kogudusele veel vaja.

Priit Tamm soovitas, et pilgud tuleks pöörata fondide poole, Mistra oleks nõus toetama omaosaluse eest tasumisega: „Fondide toetusrahad võivad olla suured, kuid nõutakse ka omaosalust. Tasub aga vaadata, kuhu kogudus oma projektidega sobituks, mõelda välja, millele raha küsida.”

Ta lisas, et on vabatahtlik päästja Kaberneemes: „Pole olnud vist ühtegi projekti, millele poleks toetust saanud.”

Jaan Nuga lausus, et sobivate toetusprogrammide leidmine on keeruline, raske on leida ka häid projektikirjutajaid: „Raasikul oldud paari aastaga olen küsinud eri kohtadest toetust pastoraadi katuse vahetuseks, kiriku uste restaureerimiseks, pastoraati keskkütte ehitamiseks, kiriku altaririistade restaureerimiseks. Siiani pole midagi antud. Küllap on neid, kes tunnevad võimalusi paremini, oskavad tulemuslikult küsida.”

Annetused tooksid soojuse

Harju-Jaani kihelkonnas elab 10 000 inimest, kellest koguduse liikmeid ehk ristituid on 1650. Kord aastas regulaarseid annetajaid on 140.

Priit Tamm ütles, et see on mõttekoht: „Koguduse liikmete arv on suur, kõigil neil peaks olema side kirikuga. Kui igaüks annaks kas või ühe euro aastas, on see väga suur ja oluline osa. Tõsi, kui midagi peab kord aastas tegema, võib see kergest meelst minna. Seega mina soovitaksin teha püsimaksekorralduse. See ei tohiks käia kellelegi üle jõu, ainult kättevõtmise asi.”

Jaan Nuga lausus, et kirikule oleks hädasti vaja uusi aknaid ja uksi, et hoida kinni soojust: „Vanad aknad, tinaraamidega trapetsid, hävisid sõjas pommirahega. Asemele pandi siiani püsivad ajutised aknad, mida ei saa pesta ega vahetada. Uurime, kas muinsuskaitse lubaks panna asemele siledad pakettaknad. Taastada tinaraamidega vitraaž­aknad on unistus tulevikuks. Ka uute uste raha ootame väga kaua.”

Ta lisas, et kirikus on talvel nii külm, et pärast aastavahetust tuleb teenistuste ajaks kolida käärkambrisse, kus annab sooja raud­ahi.

Ta loodab, et kirik võiks abi saada vana pastoraadi müügist: „Oli plaanis teha sinna vanadekodu, kuid seda kogudus ei suuda. Nüüd on uus lootus, et keegi ostab pastoraadi koos projektiga ära ja me saaksime saadud rahaga uut pastoraati koguduse jaoks suuremaks ehitada ning paremini kasutusse võtta.””