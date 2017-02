MINNA MARIE TRUUS pääses Laulukarusselli poolfinaali

Möödunud kevadel Harjumaa Laululapsel 5-6aastaste vanuserühmas esikoha võitnud Minna Marie Truus Anija vallast valiti maakonda esindama ETV Laulukarusselli konkursile. Laste lauluvõistlus algas jaanuari esimesel pühapäeval. Minna Marie Truus osales teises saates 8. jaanuaril. Igas saates on 12 lauljat kolmest vanuserühmast, muusikutest žürii valib poolfinaali iga vanuserühma parima. Minna Marie Truus, kes esitas eelvoorus laulu „Õnneseen“ pääses poolfinaali kõige noorematest, kuni 7aastastest noortest lauljatest. Tema muusikaõpetaja on ema Kätlin Truus. Kokku on Laulukarussellil 8 eelvooru, järgnevad poolfinaalid. Poolfinaalidest pääseb igast vanuserühmast finaali 4 laululast.