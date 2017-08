Merevalla merelised tegevused

Kuusalu vald on olnud ligi 12 aastat Eesti pikima merepiiriga maismaavald, kuid tunda on seda vähe – nii on aastaid kommenteeritud.

Nõukogude ajal oli meri suletud ja mereline tegevus range kontrolli all. Taasiseseisvumise algaastatel oli olulisemaid valdkondi, mida arendada. Tasapisi on hakatud merega seotud tegevusi rohkem pakkuma ja mida aeg edasi, seda jõudsamalt. Algatused on olnud kogukondlikud.

Kuusalu vallas elavad meremehed koondusid Lahemaa Mereklubisse, valla toel hakati korraldama merepäevi. Juminda ja Pärispea poolsaarel ning Salmistul asutati merepäästerühmi. Lahemaa Mereklubi kutsus lapsed merelaagrisse ja avas Kolga koolis merendusringi. Juminda Poolsaare Selts teeb noortele merepäästelaagreid.

Selle suvega on astutud veel suur samm edasi – Kuusalu vallas Hara sadamas alustati purjetamistreeningutega.