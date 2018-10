Merevald Kuusalu

Eelmises Sõnumitoojas kirjutasime, kuidas Eesti tipprestauraatorid tulid vabatahtlikult korrastama Hara kunagise militaarsadama seinamaalingut. Käesolevas lehenumbris avaldame loo sellest, et esmakordselt korraldati nüüd Hara sadamas ja lahel purjetamisvõistlus.

Tänu Juminda poolsaare aktiivsetele inimestele on mahajäetuna seisnud sadam paari aastaga äratatud ellu – on oma jahtklubi, purjetreeningud, käiakse võistlemas. Kui leidub kohalikke jõulisi eestvedajaid, tuleb ka mujalt toetust. ELi Leader-programmi abil soetati jahtklubile konteinerid, kus on õppeklass, riietumisruumid, paatide hoiukoht. Kuusalu valla ja Loksa linna toel on ostetud treeninguteks vajalikke paate. EAS on otsustanud toetada Hara sadama rekonstrueerimist, pilootsumma abil ehitatakse vanale kohale väike sadamahoone. Ent investeerimisvajadus on kordades suurem – peale Hara sadama vajab rekonstrueerimist ka Salmistu sadam, mille muul on tormidega muutunud betoonilasuks.