Raa­si­ku val­la ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­sam­bel Lüü-Türr as­tus 30. det­semb­ril esi­mest kor­da rah­vu­soo­pe­ri Es­to­nia la­vale Har­ju­maa bal­lil. An­samb­li laul­ja ja ju­hen­da­ja Tiit Saa­re: „Mul­jed on to­re­dad. Es­to­nia la­val laul­da on eri­li­ne tun­ne, ka sünd­mus ise oli vä­ga pi­du­lik. Olen Es­to­nias esi­ne­nud aas­taid ta­ga­si Kan­nel­kon­na­ga, aga teis­te mees­te jaoks oli see esi­me­ne kord.”