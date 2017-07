Loksa perearst nüüd Kuusalus

Toimetusse helistas teisipäeva hommikul Loksa elanik ja teatas, et sai juhuslikult kuulda – tema perearst Loksal on jäänud pensionile, edaspidi tuleb perearstile minna Kuusallu. Ta lisas, et osad Loksa inimesed on segaduses, infot on jagatud vähe.

Kuusalu tervisekeskusest kinnitati toimetusele, et uue perearsti konkursile ei esitatud ühtegi avaldust, Loksale tööle jäänud kaks perearsti ei soovinud nimistut täies mahus üle võtta, terviseamet pidi leidma lahenduse. Samas on võimalik patsientidel endil nimistust lahkuda ja valida teine perearst. Kui on soov perearsti vahetada, tuleb võtta ühendust terviseameti esmatasandi tervishoiu osakonnaga.