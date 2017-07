Liituge DigiMaaga!

Harjumaal on alustatud olulise projektiga, mis on Eestis Pärnumaa järel teine selline – kogu maakonnale kiire internetiühenduse rajamisega. Riik on otsustanud seda tegevust toetada, kes rutem jõuab andmed kokku koguda, sel rohkem lootust ühendused ruttu kodude või suvilateni valmis saada.

Oluline on, et oma soovist tuleks teada anda ka juhul, kui peres on juba internetiühendus – valguskaabel tagab palju kiirema ja suurema mahuga andmeside ning tõstab kinnisvara väärtust. Praegu on võimalus saada soodsa hinnaga liitumise ka nendele kinnistutele, kus elavad eakamad inimesed, kes ise internetti ei kasuta.