Kuusemäele 8 elamukrunti

Detsembris algatas Anija vallavolikogu Anija lähedal Kuusemäe külas Kuusemäe põik maaüksuste detailplaneeringu, millega soovitakse ligikaudu 10 hektari suurune maa-jagada ala kruntideks – sinna on kavas teha 8 elamukrunti. Praegu kehtib samale alale 2008. aastal kehtestatud detailplaneering. Eelmise planeeringuga nähti sinna ette 10 elamukrunti, neist neljale on antud ehitusõigus. Vahepeal vahetus maaomanik, uus omanik soovib sinna teha väiksemaid elamukrunte, nende järele on suurem vajadus, selgitas vallaarhitekt Inga Vainu. Kehtiva planeeringuga on Kuusemäe maale kavandatud 2 hektari suurused elamukrundid, algatatud planeeringuga peaksid osa krunte tulema umbes 1 hektari suurused.