Kuusalus oli seeniortantsupidu

Pühapäeval, 20. mail kogunesid Kuusalu spordikeskuses Harju seeniortantsijad. Peo korraldas Kuusalu vanaemade rühm Tiiu, mida juhendab Tiiu Aasa: „Seeniortantsupidu on toimunud 10 aastat, tänavu esimest korda Ida-Harjus. Varem pole pidu siiakanti jõudnud, kuna osalenud on siit vaid paar rühma. Enamasti on esinetud üksteisele, Kuusalus oli esmakordselt publikut, mis oli väga rõõmustav. Osales rekordarv rühmi – 17, osavõtjaid veidi üle 200. Eakatele on seltskonnatantsud jõukohased, pakuvad liikumisrõõmu ja lusti. Riietus on iga rühma fantaasia vili, nagu rühmade nimedki. Liikumised on lihtsad, võimalus seltskonnas kohe ära õppida, kuid on ka keerukamaid tantse.” Ida-Harjust osalesid peol lisaks Tiiudele Vihasoo tantsumemmed, Aruküla Pihlakobar, Loksa tantsumemmed.