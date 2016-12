Kuusalu võistkond pääses koolinoorte mälumängu MV finaali

30. novembril toimusid Tallinnas ja maakondades Eesti koolinoorte XIV mälumängumeistrivõistluste eelvoorud, et selgitada välja võistkonnad, kes pääsevad 2. aprillil 2017 Viimsis toimuvasse finaali. Eelvoorudes osales rekordiliselt 230 ehk 111 keskkooli- ja 140 põhikoolivõistkonda. Finaali pääsevad Tallinna ja maakondade võitjad ning kummaski vanuserühmas veel 18 võistkonda. Põhikoolide arvestuses sai finaali ka Kuusalu keskkooli 8b klassi võistkond, kes oli eelvoorus 56 punktiga Harjumaa edukaim ning üle-eestilises arvestuses kolmas. Võistkonda kuulusid Katriin Rüütsalu, Tõnis Lahemaa, Ako Randmaa ja Oskar Paiste.

Nii eelvoorus kui finaalis on 50 küsimust erinevatest valdkondadest: ajalugu, poliitika, geograafia, loodus, teadus, tehnika, kultuur ja sport. Finaalis on neist 15 Euroopa-teemalised küsimused.