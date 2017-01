Kuusalu valla kodaniku- kampaania Kuuba-reisi võitis ANU KEERT

Avalik loosimine toimus Kuusalu Konsumis.

Kuusalu vallavalitsus kuulutas, et detsembri algusest käivitatud kodanikukampaania peavõiduna pannakse loosi reis kahele Kuuba Vabariiki. Kampaaniakuuga sai vald juurde 45 täiskasvanud elanikku ja 5 last. Oluline oli, et uued vallakodanikud oleksid registreeritud Kuu­salu valda enne 1. jaanuari – selle järgi laekuvad maksud vallaeelarvesse.

Peaauhinna loosimine oli avalik ja viidi läbi möödunud neljapäeval, 5. jaanuaril kell 12 Kuusalu alevikus Konsumi poes. Loosisedelitele olid kantud 45 täiskasvanud uue elaniku nimed. Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi kutsus loosimiskomisjoni abivallavanema Aare Etsi ja pereõe Ene Rahuranna, juhuslikult kaupluses viibinud filmimehe Rasmus Merivoo ja Kuusalu Südameapteegi juhataja Külli Vesti, Konsumi kollektiivist olid komisjonis kaupluse juhataja Jeanne Gordejev ja müüja Helgi Tammepärg.

Fortuunaks osutus Jeanne Gordejev. Ta tõmbas loosiga Anu Keerti nime. Koos vallavanemaga kontrolliti üle, et kõigil sedelitel olid erinevad nimed. Komisjoni liikmed kinnitasid, et loosimine toimus ausalt.

Kuusalu Konsumi juhataja Jeanne Gordejev ütles Sõnumitoojale, et sai nende poes korraldatavast loosimisest teada 45 minutit varem: „Oli ootamatu, aga tore pakkumine. Jõudsime kiiruga soengud pähe sättida, kui oldigi kohal.“

Vallavanem teatas, et auhinnaline Kuuba-reis toimub 2017. aasta novembris või detsembris, sõita saavad kaks inimest, ööbimine hotellis ning söögid on hinna sees ja ka mõned ringsõidud Kuuba saarel. Sõidu korraldab firma Germalo Reisid, Kuusalu vald tasub selle eest ligi 5000 eurot. Kummalgi sõitjal endal tuleb maksta kahel korral 25 eurot – Kuuba Vabariiki sisenemise ja väljumise tasu.

Järgmisel päeval helistas vallavanem võitjale Anu Keertile ja sai kinnituse, et auhind võetakse vastu.

Anu Keert rääkis Sõnumitoojale, et kirjutas end kinnisvaraomanikuna Kuusalu valla elanikuks: „Seekord ma vallavalitsuselt kirja ei saanud, eelnevatel aastatel on saadetud. Kodanikukampaaniast sain teada valla kodulehelt. Registreerisin Kuusalu valla kodanikuks põhjusel, et Eesti Vabariik võimaldab koduomanikele maamaksuvabastust. Kuuba-reisi võitmine oli boonus. Nii suurt vedamist mul loosimistel varem pole olnud.“

Ta jutustas, et 2008. aastal valmis nende perel elumaja Valkla külas, nädalavahetustel ja puhkuste ajal elatakse Valklas, argipäevadel Tallinnas: „Kuusalu valda tõid meid juured, minu isa sündis Uuri külas, õppis Kolga koolis.“

Anu Keert ei osanud veel öelda, kas sõidab Kuubale abikaasa või mõne oma täiskasvanud lapsega, see selgub edaspidi. Vallavanem annab võitjale sümboolse reisitšeki üle käesoleval nädalal.