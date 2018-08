Kuusalu valla finantsist on MAARJA METSTAK

Teisipäevast, 7. augustist töötab Kuusalu valla finantsistina Maarja Metstak (pildil) Kolgast. Ta kandideeris konkursil, kuhu esitati 3 avaldust. Maarja Metstakil on terviseteaduste magistrikraad Tallinna Ülikoolist, viimati töötas muusikaterapeudina PERH Psühhiaatriakliinikus. Praegu õpib TTÜs ärikorralduse magistrantuuris. Maarja Metstak ütles, et kandideeris valla finantsisti kohale, kuna see on tema jaoks loogiline areng praeguste õpingute baasilt pärast pikaajalist töökogemust sotsiaalvaldkonnas. Lisaks tegutseb ta hobikorras vinüüli-DJna.