Kuusalu valda kampaaniaga 50 uut kodanikku

Kuusalu vallavalitsus korraldas aasta lõpus neljandat korda kodanikukampaania, mille tänavune peaauhind on kahenädalane reis kahele Kuuba saarele. Kuu­salu valla maaomanikele saadeti rohkem kui tuhat kirja ettepanekuga kirjutada end aasta lõpus Kuusalu valla elanike registrisse, et maksutulu laekuks Kuusalu valda. Detsembrikuu jooksul sai Kuusalu vald juurde 43 uut maksumaksjat ja 7 last, kokku kanti registrisse 50 uut vallakodanikku. Kuuba reis loositakse täiskasvanud uute vallakodanike vahel. Vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et loosimine toimub jaanuari esimesel nädalal. Ta lisas, et iga uus maksumaksja on vallale oluline, ühelt maksumaksjalt laekub vallakassasse keskmiselt 100 eurot kuus. Kuusalu vallas on 2. jaanuari seisuga 6590 kodanikku.