Kuusalu raamatukogu direktori konkursile laekus 2, Kunstide Kooli direktori kohale 3 avaldust. Kuigi kandidaate pole palju, on tegu tugevate kandidaatidega, ütles abivallavanem Anu Kirsman. Raamatukogu juhi 2 ja Kunstide Kooli direktori 2 kandidaati kutsuti vestlusele, need toimuvad 30. augustil. Konkursikomisjonis on vallavanem, vallasekretär, abivallavanem, üks raamatukogu ning kaks Kunstide Kooli hoolekogu esindajat.