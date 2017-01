Kuusalu perearstina asus ametisse NATALIA KAPITAN

Kuusalu uus perearst on Kehra gümnaasiumi vilistlane.

Natalia Kapitan võttis 2. jaanuaril 2017 üle kolm aastat tagasi pensionile läinud perearsti Olga Kalda nimistu. Seda hoidis esialgu Kuusalu perearst Susanna Kari, rohkem kui aasta tagasi andis ajutiselt Ellen Kamenikule, kes nüüd läheb elama välismaale.

Natalia Kapitan on Kuusalu tervisekeskuses võtnud patsiente vastu alates 2016. aasta oktoobrist reedeti, kuna Ellen Kamenik soovis koormust vähendada.

Uus tohter lõpetas 2012. aasta suvel Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, peremeditsiini residentuuri 2016. aastal, tal on perearsti diplom. Õpingute ajal on olnud praktikal Põhja-Regionaalhaiglas, Tallinna Lastehaiglas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas, firmas Medicum PAK ja Kuusalu tervisekeskuses. Aastatel 2012-2013 töötas üld­arstina Ida-Tallinna Keskhaiglas.

Kuusalu Tervisekeskuses oli Natalia Kapitan praktikal 2015. aastal, siis oli Olga Kalda juba jäänud koduseks, uue perearsti leidmiseks korraldatud konkursid luhtunud ning hakkas idanema mõte, et pärast residentuuri lõpetamist võiks tulla Kuusallu tööle, päris kindlat plaani veel ei olnud. Hiljutisel perearstikonkursil oli ta ainus kandidaat.

„Läksin 3. klassi, kui mu vanemad kolisid Tallinnast Anija valda Lookülla. See asub Kehrast 4 kilomeetrit Kiiu poole. Kuusalu Tervisekeskusesse tulingi praktikale tänu sellele, et oli lühem maa sõita – 20 kilomeetrit, Tallinnasse on 40 kilomeetrit. Kuusalu mulle meeldib, on väike ja vaikne koht. Loodus on ilus, saab jalutada, meri on lähedal,“ räägib Natalia Kapitan.

Kehra keskkooli lõpetas ta 2006. aastal. Käis vene õppekeelega klassis, tookord oli vene kooliosas õpilasi palju rohkem, kui on praegu. Siis oli kuni 9. klassini kaks paralleeli, keskkoolis moodustati eraldi vene klass, õpilasi oli paarkümmend.

Natalia Kapitan: „Mulle väga meeldisid keemia ja bioloogia, otsustasin edasi õppida meditsiini. Kuna õppetöö käib ülikoolis eesti keeles, oli esialgu päris raske, tuli iseseisvalt juurde omandada. Õnneks kasutatakse meditsiinis ka palju ladina keelt, see lihtsustas õpinguid, ladina keelt õppisid kõik.“

Kuusalu tervisekeskuse kohta sõnab doktor, et seltskond on tore, õed ja arstid võtsid teda sõbralikult ning soojalt vastu.

Patsientide vastuvõtuaegades pole tal esialgu plaanis muutusi teha, jätkub nii, nagu on olnud seni. Nimistus on 1500 inimest, nimistu on avatud, kes soovib, saab liituda, lisab tohter.

Vabal ajal meeldib Natalia Kapitanile lugeda ja jalutada. Ta on lõpetanud Kehra Kunstidekooli klaveri eriala, ning kui oli Tallinnas tööl, siis võttis klaverimängus lisatunde.