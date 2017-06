Kuusalu meeskoor esiritta!

Kuusalu meeskoor on teadaolevalt ainus tegutsev koor, kes käis sama nime all Eesti esimesel üldlaulupeol Tartus. Pole küll vanim pidevalt tegutsev – see au on Tartu Akadeemilisel Meeskooril, kel vanust 105 aastat.

Kuusalu meeskoor tähistas 150 aasta täitumist asutamisest, esimesest üldlaulupeost möödub 150 aastat kahe aasta pärast. Juubelipeol kõlasid muremõtted, kas eakad laulumehed jaksavad Kuusalu meestelaulu traditsiooni elus hoida.

Miks ei võiks juubelilaulupeol sõita Kuusalu laulumehed lahtises, kaskedega ehitud autokastis rongkäigu ees, külgedel kirjad, et Kuusalu meeskoor käis ka 1869 Tartus laulmas? Laulukoore on Harjus palju, ent Kuusalu meeskoorile kui uunikumile võiks nüüd anda tavapärasest rohkem tuge.