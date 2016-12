Kuusalu lasteaia PÄKAPIKUMAA rõõmustab lapsi 10. korda

Jussikese lasteaia päkapikunukkude põhiseadjad on õppealajuhataja ÜLLE REKK ja majandusjuhataja MERLE KOPPEL.

Kuusalu lasteaia lapsed teavad, et jõulude eel ilmub peosaali päkapikumaa, kus suuremad ja väiksemad päkapikunukud askeldavad jõulumeeleolus. Kompositsioon hõlmab saa­li ühe seina ja rohkemgi.

Kui lasteaiapäev lõpeb, siis ärkavad nukud ja loomad ellu ning hakkavad jõulutoimetusi tegema – nii selgitavad õpetajad lastele. Tänavusel päkapikumaal on päkapikukodu, jõulukontor, kingipakkide pood, piparkookide küpsetamise koda, köök ja pesuköök, pudrusöömine, lõkkeplats, lumekoobas, spordinurk, jõulupõtrade farm, surimuripuu sussipäkapikkudega ja palju muud.

Puder on päkapikkude mängulaua taldrikutel ehtne ja piim tassides samuti. Aegajalt tuleb muusikaõpetaja Anneli Rummul putru ja piima uuesti panna, sest kiputakse mekkima. Mõni laps vahel imestab, et hommikusöögiks pakuti sama maitsega putru.

Majandusjuhataja Merle Koppel ütleb, et päkapikumaa on tema ning õppealajuhataja Ülle Rekki mõtetes kogu aasta – kui käiakse kauplustes, siis vaadatakse, mida põnevat võiks selle jaoks veel saada: „Räägime ikka, et kui jõulud lõpevad, algavad meil uued jõulud juba jaanuaris, sest siis hinnatakse paljud jõulukaubad alla, on soodsam osta.“

Päkapikke, jõuluvanasid ja -eitesid, põhjapõtru on kümne aastaga kogunenud sadakond, päris õiget arvu päkapikumaa iga-aastased ülesseadjad ei oskagi öelda. Lasteaia keldris on nukke mitu kastitäit. Lisaks aastast aastasse kasutatavad uhked puujuurikad ja hulk jõuluteemalist pudipadi.

Ülle Rekk kurdab, et viimasel ajal on kauplustest harva leida tõelisi päkapikunukke, tundub, et ring hakkab täis saama, alles on sellised, mis Kuusalu Jussikeses juba olemas.

Sobivat kraami leitakse peamiselt JYSKist, Tige­rist, Koduekstrast, Magasini poest. On ka üllatusi, näiteks saadi rauapoest väike tõukekelk, mis on tehtud küünlaalusest. Päkapikumaa jõulupoe riiulite puu- ja juurviljadena on kasutatud väikeseid külmkapimagneteid. Päkapikuköögi praemunad on tegelikult kummikommid, nagu ka piparkoogikoja hamburgerid.

Kui jõuluaeg hakkab kätte jõudma, arutatakse, mida seekord teha teisiti. Teinekord tekib idee sellest, kui kaupluses märgatakse huvitavat eset või mänguasja.

Lasteaia direktor Astrid Meister kirjeldab, kuidas päkapikumaa ehitamine kestab kaks-kolm päeva, protsess on loominguline ja kirglik. Lisaks kahele põhitegijale aitavad nukke seada liikumisõpetaja Klaarika Kuslap ja muusikaõpetaja Anneli Rumm.

Astrid Meister: „Koostöös hoolekoguga on meil lasteaia saalis juba 9 aastat ka jõulukohvik, Päkapikumaa ja hämar valgus tekitavad tõelise kohvikumiljöö, emad-isad, vanaemad-vanaisad tulevad koos lastega, istutakse, aetakse juttu.“

Merle Koppel ja Ülle Rekk meenutavad päkapikumaa algust: „Kümme aastat tagasi oli hilissügisel äge torm, mis murdis lasteaia lähedal asuvast männist suure oksa. Tekkis mõte kasutada oksa dekoratsioonina, sellele seatud esimene väike päkapikukompositsioon oli tehnikatoas. Kuna väljapanek aastatega kasvas, kolisime ümber saali. Nüüd on see meie jõuluaja põhidekoratsioon.“

Kümnenda väljapaneku puhul on seekord saalis stend fotode-juttudega varasemate päkapikumaade kohta. Kõrvale on seatud lauakellade näitus koos lasteaia töötaja Eve Sitsi uuride koguga.