KUUSALU KESKTÄNAVA EHITUSEKS VALLALT ÜLE 53 700 EURO

Vallavalitsus eraldas reservfondist 18 720 eurot Kuusalu alevikku läbiva kesktänava Kuusalu tee täiendavateks ehitustöödeks: Tehnika tänava kergliiklustee, jalgtee kunstide kooli parklast sõiduteeni, rahvamaja esine parkla ning Kupu, Kursi tee ja Keskväljaku mahasõidud. Kuusalu valla tänavuses eelarves on nendeks töödeks 35 000 eurot, nagu oli maanteeameti spetsialistide antud esialgne prognoos, ütles vallavanem Urmas Kirtsi. Maanteeamet rekonstrueerib Kuusalu aleviku kesktänava, riigihankes kujunes valla osa ehitushinnaks 53 715,59 eurot. Vallavanem märkis, et hange on korraldatud tervikuna, valla loobumine oleks selle nurjanud, valla tellitavad tööd on seotud turvalisusega, eraldi ehitamine kujuneks kallimaks.