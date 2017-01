Kuusalu 12. klass kogus vähekindlustatud perede lastele 1600 eurot

Kuusalu kooli lõpuklassi heategevusaktsiooni tulu eest ostetakse lastele riideid.

Kuusalu kooli jõulupeo lõpus andis 12. klassi õpilane Georg Raudla sümboolse tšeki 1600 euroga üle Kuu­salu Lastekaitse Seltsi esindajale Lana Toomvapile.

Lõpuklassi noored otsustasid jõulupeo ja sellele eelnenud aja pühendada heategevusele. Aktsioon kandis nime „Jõulud on andmise aeg“ – koguti raha, et toetada Kuusalu vallas neid lastega peresid, kel on majanduslikke raskusi.

Abituriendid korraldasid ligi kuu aega koolimajas enda tehtud küpsetiste heategevuslikku müüki. Nad panid mitmele poole annetuskastid ning saatsid kirja rohkem kui sajale ettevõttele palvega toetada aktsiooni rahaliselt. Heategevuseks läks ka väljastpoolt kooli jõulupeole tulnud külaliste piletiraha.

Aktsioonis osalenud kiiremate ettevõtete kohta tehti reklaamfilmid, mida näidati jõulupeol. Reklaamklipid olid Kotka Risti bensiinijaamast, Ehituse ABC Loksa kauplusest ning Kuusalu Kännulille poest.

Lana Toomvap Kuusalu Lastekaitse Seltsist ütles, et on rõõm ja au olla 12. klassi partnerid: „Noorte ettevõtmine on erakordne ja kiiduväärne, kogutud summa muljetavaldav. Koostöös valla sotsiaaltöötajatega selgitame välja, mida selle raha eest oleks tarvis osta. Teame üksikvanemaga peret, kus lastele oleks tarvis osta joped. Ka ühele teisele perele on vaja lasteriideid. Raha kasutame lastele tarvilike asjade soetamiseks.“

Georg Raudla ütles Sõnumitoojale, et klass on arutanud – neil ei ole vaja teada, kellele täpselt raha läheb: „Meie jaoks on tähtis see, et oleme aidanud.“