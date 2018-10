Opo­sit­sioon te­gi et­te­pa­ne­ku kor­ral­da­da is­tung siis, kui vo­li­ko­gu on taas 19liik­me­li­ne, koa­lit­sioon ot­sus­tas 10 poolt­hää­le­ga is­tun­git jät­ka­ta.

Va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du juht Ur­mas Kirt­si esi­tas tei­si­päe­va, 2. ok­toob­ri vo­li­ko­guis­tun­gi al­gu­ses aval­du­se, mil­les pa­lus vo­li­ko­gu esi­me­hel see­kord is­tun­git mit­te lä­bi viia, kuu­lu­ta­da uue is­tun­gi toi­mu­mi­saeg väl­ja pä­rast se­da, kui Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon on täit­nud sea­du­se­ga pan­dud üle­san­ded ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu on taas 19liik­me­li­ne. Ta oli sei­su­ko­hal, et va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du oli jäe­tud ühe sea­dus­li­ku vo­li­ko­gu­liik­me osas esin­da­ma­ta. Va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du on vo­li­ko­gus 8 vo­li­nik­ku, is­tun­gil osa­le­sid 7, ku­na And­res All­mä­gi pa­lus oma vo­li­tu­sed lõ­pe­ta­da, kuid ta sai siis­ki kut­se osa­le­da is­tun­gil, asen­dus­lii­ge oli jää­nud mää­ra­ma­ta. And­res All­mä­gi 2. ok­toob­ri isun­gil ei osa­le­nud.

Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas, et And­res All­mä­gi esi­tas 18. sep­temb­ril aval­du­se pal­ve­ga lõ­pe­ta­da ta vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na. Järg­mi­sel päe­val il­mus sel­le koh­ta ka uu­dis Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel. Vas­ta­valt sea­du­se­le lõ­pe­vad vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed aval­du­se esi­ta­mi­se­le järg­ne­vast päe­vast, see­ga 19. sep­temb­rist. Sea­du­sest tu­le­ne­va­te täh­tae­ga­de jär­gi oleks Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon pi­da­nud Ur­mas Kirt­si hin­nan­gul hil­je­malt 28. sep­temb­ril mää­ra­ma va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du ri­da­dest vo­li­ko­gus­se uue liik­me. Asen­dus­lii­ge tu­leb mää­ra­ta 5 töö­päe­va jook­sul ala­tes kuu­päe­vast, kui val­la­sek­re­tär, kes täi­dab val­la va­lim­si­ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­hus­tu­si, sai tea­da vo­li­ko­gu liik­me aval­du­sest lõ­pe­ta­da ta vo­li­tu­sed. Va­li­mis­ko­mis­jon peab tea­vi­ta­ma asen­dus­lii­get või­ma­lu­sest saa­da vo­li­ko­gu liik­meks ning asen­dus­liik­mel tu­leb kol­me töö­päe­va jook­sul kir­ja­li­kult vas­ta­ta, kas soo­vib vo­li­ko­gu töös osa­le­da.

Ur­mas Kirt­si mär­kis aval­du­ses, et vii­mas­te ko­ha­li­ke va­li­mis­te hää­le­tus­tu­le­mi jär­gi oleks või­ma­lik asen­da­ja Hel­ges Mänd­mets va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. „Ves­tel­des Hel­ges Mänd­met­sa­ga kin­ni­tas ta, et val­la va­li­mis­ko­mis­jo­nist ei ole te­ma­ga keegi kon­tak­tee­ru­nud ei suu­li­selt, kir­ja­li­kult ega min­gil muul moel. Ju­hul kui vo­li­ko­gu esi­mees siis­ki ra­ken­dab is­tun­gi, kut­sun vo­li­ko­gu liik­meid üles mit­te hää­le­ta­ma päe­va­kor­ra kin­ni­ta­mi­se poolt,“ sõnas Ur­mas Kirt­si.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm lau­sus see­pea­le, et on ves­tel­nud And­res All­mä­gi­ga, püü­dis vo­li­ko­gu is­tun­gi­le eel­ne­nud õh­tul saa­da ühen­dust Hel­ges Mänd­met­sa­ga, te­le­fon oli väl­ja lü­li­ta­tud: „All­mä­gi­le üt­le­sin, et po­le Hel­ges Mänd­met­sa kät­te saa­dud te­le­fo­ni ega mei­li­ga. Olen sei­su­ko­hal, et see aval­dus puu­du­tab va­li­mis­ko­mis­jo­ni, mit­te vo­li­ko­gu tööd.“

Vo­li­ko­gu esi­mees pa­ni hää­le­tu­se­le, kes on sel­le poolt, et is­tung lä­bi viia. Poolt olid kõik 10 koa­lit­sioo­nie­sin­da­jat, vas­tu olid 8 vo­li­nik­ku – 7 vo­li­nik­ku Ühi­sest Ko­dust ja Vär­ner Loots­mann Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast.

Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du aru­tas käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val tek­ki­nud olu­kor­da, kus Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu toi­mus 19 liik­me ase­mel 18 sea­dus­li­kult ame­tis ol­nud liik­me­ga: „Isik­li­kult olen se­da meelt, et me ei hak­ka juh­tu­nu üle eda­si vaid­le­ma. Taht­si­me aval­du­se­ga an­da mär­ku, et val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees ei täi­da oma töö­ko­hus­tu­si. Leian, et va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­me­hel ei ol­nud põh­just jät­ta And­res All­mä­gi aval­dus ra­hul­da­ma­ta.“

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär ja va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees Lii­sa Ojan­gu kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tus­te lõp­pe­mi­se ja asen­dus­liik­me mää­ra­mi­se kor­ra näe­vad et­te ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se (KOKS) pa­rag­rah­vid 18 ja 20. Sel­lest läh­tu­valt – kui vo­li­ko­gu lii­ge soo­vib ta­ga­si as­tu­da, esi­tab ta aval­du­se val­la­sek­re­tä­ri­le, kes saa­dab kol­me töö­päe­va jook­sul eda­si val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le. Sa­mal ajal tea­vi­ta­tak­se asen­dus­lii­get või­ma­lu­sest asu­da vo­li­ko­gu liik­me ko­ha­le, ta peab kol­me töö­päe­va jook­sul kir­ja­li­kult va­li­mis­ko­mis­jo­ni oma sei­su­ko­hast tea­vi­ta­ma. Val­la va­li­mis­ko­mis­jon peab viie töö­päe­va jook­sul ala­tes vo­li­ko­gu liik­me ta­ga­sias­tu­mi­se aval­du­se saa­misest ot­sus­ta­ma asen­dus­liik­me mää­ra­mi­se. Asen­dus­liik­me vo­li­tu­sed al­ga­vad val­la­ko­mis­jo­ni ot­su­se jõus­tu­mi­sest. Aru­saa­ma­tuks jääb, mil­li­se­le õi­gu­sak­ti­le tu­gi­ne­des lei­dis Ur­mas Kirt­si, et vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed lõ­pe­vad järg­mi­sel töö­päe­val ta­ga­sias­tu­mi­se aval­du­se esi­ta­mi­sest.“

Lii­sa Ojan­gu täp­sus­tas, et And­res All­mä­gi esi­tas ta­ga­sias­tu­mi­se aval­du­se 19. sep­temb­ril, mit­te 18. sep­temb­ril, na­gu väi­tis Ur­mas Kirt­si: „Tea­vi­ta­sin va­li­mis­ko­mis­jo­ni And­res All­mä­gi aval­du­sest 24. sep­temb­ril ehk kol­man­dal töö­päe­val. Val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni is­tung toi­mus 1. ok­toob­ril ehk viien­dal töö­päe­val pä­rast val­la­sek­re­tä­rilt ta­ga­sias­tu­mi­se aval­du­se saa­mist. Is­tun­gil teh­tud ot­su­sed jõus­tu­sid 2. ok­toob­ril. See­ga olen val­la­sek­re­tä­ri­na ja ka val­la va­li­mis­ko­mis­jon And­res All­mä­gi aval­du­se me­net­le­mi­sel ja asen­dus­liik­me mää­ra­mi­sel jär­gi­nud sea­du­ses sä­tes­ta­tud täh­tae­gu. Vo­li­ko­gu is­tun­gi kut­se saa­de­ti And­res All­mä­gi­le, vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se­ pa­rag­rah­vi­ 23 lõi­ke­le 11 tu­leb see ­vo­li­ko­gu liik­me­te­le saa­ta ne­li päe­va en­ne is­tun­gi toi­mu­mist, see­ga 2. ok­toob­ri is­tun­gi pu­hul 27. sep­temb­ril. Sel­le päe­va sei­su­ga ei ol­nud And­res All­mä­gi­le asen­dus­lii­get mää­ra­tud.“

Lii­sa Ojan­gu li­sas, et val­la va­li­mis­ko­mis­jon ei pea ot­su­seid lan­ge­ta­ma sea­du­sest tu­le­ne­va täh­ta­ja vii­ma­sel päe­val, kuid an­tud ju­hul ei ol­nud vaa­ta­ma­ta kor­du­va­te­le kat­se­te­le või­ma­lik asen­dus­liik­me Hel­ges Mänd­met­sa­ga ühen­dust saa­da: „Tal­le saa­de­ti eel­mi­se aas­ta ko­ha­li­ke va­li­mis­te eel kan­di­dee­ri­mi­s­a­val­du­sel too­dud aad­res­sil e-ki­ri, te­le­fo­ni­le sõ­num ning proo­vi­ti kor­du­valt he­lis­ta­da 20.-28. sep­temb­ri­ni, kah­juks tu­lu­tult. Al­les 2. ok­toob­ril saa­tis Hel­ges Mänd­mets meie saa­de­tud kir­ja­le vas­tu­seks, et vii­bis vä­lis­maal. See­ga oli Ur­mas Kirt­si väi­de, et Hel­ges Mänd­met­sa­ga po­le kee­gi üri­ta­nud ühen­dust saa­da, va­le.“

Lii­sa Ojan­gu rää­kis veel, et kon­sul­tee­ris en­ne va­li­mis­ko­mis­jo­ni is­tun­gi toi­mu­mist va­ba­rii­gi va­li­mis­tee­nis­tu­se nõu­ni­ku Mih­kel Pil­vin­gu­ga, kes ei näi­nud kir­jel­da­tud toi­min­gu­tes val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni te­ge­vu­se vas­tuo­lu sea­dus­te­ga.

Vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm põh­jen­das is­tun­gi mit­teä­ra­jät­mist sel­le­ga, et ju­rii­di­li­selt eba­sel­ge­te olu­kor­da­de pu­hul on vas­ta­valt va­ra­se­ma­le koh­tup­rak­ti­ka­le hin­na­tud mää­ra­vaks vo­li­ko­gu ena­mu­se ta­het, vo­li­ko­gu ena­mus ehk 10 vo­li­nik­ku olid is­tun­gi toi­mu­mi­se poolt.

Hel­ges Mänd­mets rää­kis, et oli kaks nä­da­lat Eestist ära, saa­bus 2. ok­toob­ril, rei­si ajal oli tal te­le­fon väl­ja lü­li­ta­tud, Ur­mas Kirt­si sai te­ma­ga ühen­dust ju­hus­li­kult, kui oli kor­raks te­le­fo­ni sis­se lü­li­ta­nud.

Hel­ges Mänd­mets on nüüd­seks esi­ta­nud aval­du­se, mil­le­ga loo­bus vo­li­ko­gu asen­dus­liik­me ko­hast. Va­li­mis­tu­le­mus­te jär­gi oleks va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du järg­mi­ne asen­dus­lii­ge ol­nud Mar­tin Ur­va, ka te­ma esi­tas eel­mi­se nä­da­la lõ­pus loo­bu­mi­sa­val­du­se. Järg­mi­ne asen­dus­lii­ge on Enn Kirs­man, kes oli vo­li­ko­gu esi­mees eel­mi­se koos­sei­su ajal en­ne mul­lu­seid ko­ha­lik­ke va­li­mi­si. Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon ko­gu­neb asen­dus­lii­get mää­ra­ma kol­ma­päe­val, 10. ok­toob­ril.