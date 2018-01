Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas tek­kis 3. jaa­nua­ril rah­va­koo­so­le­kul vaid­lus, ku­hu peaks pla­nee­ri­ma Kuu­sa­lu ale­vi­ku uu­si ela­mua­la­sid.

Kuu­sa­lu val­las on prae­gu käi­mas uue üldp­la­nee­rin­gu aru­te­lu. Es­kiis­la­hen­dus on ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul, et­te­pa­ne­kuid saab esi­ta­da 15. jaa­nua­ri­ni. Kuu­sa­lu val­la üld­pla­nee­rin­gut koos­tab et­te­võ­te Ske­past&Puh­kim.

Val­la­va­lit­sus on kor­ral­da­nud ava­lik­ke koo­so­le­kuid, kus on pla­nee­rin­gu koos­ta­mist aru­ta­tud kü­la­de kau­pa. Üldp­la­nee­rin­gus Kuu­sa­lu ale­vi­ku aren­gut puu­du­ta­val koo­so­le­kul möö­du­nud aas­ta no­vemb­ris esi­tas Rai­vo Tab­ri Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo al­ter­na­tiiv­se pla­nee­rin­gu, pä­rast koo­so­le­kut hak­ka­sid Kuu­sa­lu ela­ni­kud ko­gu­ma toe­tus­all­kir­ju ale­vik­ku ümb­rit­se­va­te met­sa­de kait­seks.

Rai­vo Tab­ri Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo on koos­ta­nud OÜ Tai­mar Tee­nu­sed tel­li­mu­sel Kuu­sa­lu lä­he­dal asu­vas Il­mas­ta­lu kü­las paik­ne­va­te Män­ni­ku ja Ris­ti­ku kin­nis­tu­te pla­nee­rin­gu­te es­kii­si, mil­le­ga ka­van­da­tak­se li­gi 10 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le 11 kin­nis­tut kor­te­re­la­mu­te­le, 11 kin­nis­tut ka­he­pe­ree­la­mu­te­le ja 15 kin­nis­tut ük­si­ke­la­mu­te­le, li­saks äri­maa, üld­ka­su­ta­tav maad ja trans­por­di­maa. Se­le­tus­kir­jas on öel­dud, et pla­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­dus teeb et­te­pa­ne­ku lii­ta või si­du­da Män­ni­ku ja Ris­ti­ku kin­nis­tud Kuu­sa­lu ale­vi­ku uu­te pla­nee­ri­ta­va­te pii­ri­de­ga.

OÜ Tai­mar Tee­nu­sed, mil­le juht on Mar­gus Raud­sepp, esi­tas ok­toob­ris 2017 Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se Il­mas­ta­lu kü­las Män­ni­ku ja Ris­ti­ku kin­nis­tu­te de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­seks.

Kuu­sa­lu kor­dus­koo­so­lek

Ku­na Kuu­sa­lu ale­vi­ku laien­da­mi­se tee­ma on te­ki­ta­nud ela­vat aru­te­lu ning eri hu­vi­g­rup­pi­de pöör­du­mist val­la­maj­ja, kut­sus val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la hu­vi­li­sed kor­dus­koo­so­le­ku­le Kuu­sa­lu ale­vi­ku osas. Kol­ma­päe­val, 3. jaa­nua­ril Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mu­nud koo­so­le­kul oli osa­le­jaid pool­sa­da.

Ka­di Raud­la sel­gi­tas koos­o­le­kul, et Ske­past&Puh­ki­mi koos­ta­tud es­kiis, mille tellis vallavalitsus, näeb et­te ale­vi­ku ühe või­ma­li­ku laie­ne­mi­se ale­vi­ku ida­suu­nas ehk kar­jää­ri­de poo­le.

Rai­vo Tab­ri Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo esi­ta­tud al­ter­na­tiiv­ses pla­nee­rin­gus on ale­vi­ku laien­du­sa­laks pa­ku­tud ka Kuu­sa­lu sur­nuaia ta­gu­ne mets ku­ni Il­mas­ta­lu kü­la­ni.

Val­laar­hi­tekt too­ni­tas, et üldp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­ne on veel kau­gel, tu­le­mas on aru­te­lud ning ava­lik väl­ja­pa­nek: „Ko­gu­me ideed kok­ku, siis hak­ka­vad üldp­la­nee­rin­gut aru­ta­ma vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­nid.”

Ta li­sas, et plaa­nis on ära oo­da­ta ka pöör­du­mi­ne ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt, kes ko­gu­vad all­kir­ju, et ale­vik ei laie­neks met­sa­de ar­velt. Et­te­võt­mi­se eest­ve­da­jad on Ee­va Kaun ja Ül­le Laas­ma, kel­le sõ­nul on all­kir­ju ko­gu­tud prae­gu­seks li­gi 700.

„Üldp­la­nee­rin­gu Kuu­sa­lu osas on tek­ki­nud pal­ju se­ga­dust, liik­ve­le läi­nud eri ver­sioo­ne. Sa­mas on hea meel, et tee­ma on pal­ju­sid puu­du­ta­nud ning on ha­ka­tud kaa­sa mõt­le­ma. Es­kiis tä­hen­dab, et tee­ma on al­les al­gus­jär­gus, lõp­lik­ku la­hen­dust veel po­le,” lau­sus Ka­di Raud­la.

Al­ter­na­tiiv­ne pla­nee­ring

Ske­past&Puh­kim on pak­ku­nud te­ha ale­vi­ku laien­dus väl­ja­poo­le ti­hea­sus­tu­sa­la, kus krun­ti­de mi­ni­maal­ne suu­rus hak­kaks ole­ma mi­ni­maal­selt 3500 ruut­meet­rit. See an­naks val­laar­hi­tek­ti sõ­nul või­ma­lu­se säi­li­ta­da krun­ti­del ka kõrg­hal­jas­tust, na­gu on Tal­lin­nas Nõm­mel või Kuu­sa­lu ale­vi­kus Met­sa tä­na­va lõ­pus. Või­ma­lik on hoo­nes­tus­te­ge­vu­se aru­ta­mi­ne ka ai­nult ole­ma­so­le­va­te tee­de ää­res, suu­ri met­sa-ala­sid puu­tu­ma­ta. Krun­ti­de täpne ase­tus ja tee­de­võr­gus­ti­ke ning teis­te olu­lis­te ela­mu­a­la toi­mi­mi­seks va­ja­li­ke kü­si­mus­te la­hen­da­mi­ne toi­mub de­tailp­la­nee­rin­gu­te koos­ta­mi­sel, mis järg­neb üldp­la­nee­rin­gu me­net­lu­se­le.

Ta mär­kis, ar­ves­ta­da saab sel­le­ga, et ale­vi­ku kõr­val on Re­hat­se maas­ti­ku­kait­se ala, ku­hu ehi­tus­te­ge­vust kind­las­ti ei suu­na­ta.

Ar­hi­tekt Rai­vo Tab­ri pak­kus väl­ja, et aren­da­ta­va­le ala­le tu­leks lä­he­ne­da laie­malt ning ni­hu­ta­da ka ti­hea­sus­tus­pii­ri.

Ka­di Raud­la li­sas, et üld­pla­nee­rin­gu es­kii­sis on et­te­pa­nek ela­mua­la­de pla­nee­ri­mi­seks Kuu­sa­lu kü­las­se ning koo­li ümb­ru­ses­se.

Koo­so­le­kul osa­le­nud aren­da­ja Mar­gus Raud­sepp üt­les, et Rai­vo Tab­ri Ar­hi­tek­ti­bü­roo es­kiis on teh­tud sel­leks, et pai­ka pan­na suu­rem pilt ning rah­val te­kiks pa­rem et­te­ku­ju­tus, ku­hu mi­da­gi võiks tek­ki­da: „Rai­vo Tab­ri töö tel­li­sid erai­si­kud. Tab­ri on töö­ta­nud Kuu­sa­lu val­la ar­hi­tek­ti­na ning imes­tas, kui vä­he on ale­vik prae­gu­seks eda­si are­ne­nud.”

Ta li­sas, et see on val­la­va­lit­su­se tel­li­tud pla­nee­rin­gu täien­dus, mit­te täies­ti uus kont­sept­sioon.

All­kir­jad met­sa­de kait­seks

Met­sa­de kait­seks all­kir­ja­de ko­gu­mi­se al­ga­ta­nud Ül­le Laas­ma rõ­hu­tas, et pil­gud tu­leks suu­na­ta tei­se­le poo­le Tal­lin­na-Nar­va maan­teed: „Miks aren­da­me koo­list ja las­teaiast kau­ge­ma­le met­sa. Il­mas­ta­lust ei hak­ka lap­sed jalg­si koo­li käi­ma, see tä­hen­dab, et ale­vi­kus lä­heb liik­lus veel suu­re­maks. Pal­jud on ko­li­nud Kuu­sal­lu just sel põh­ju­sel, et lap­sed saak­sid jalg­si koo­lis käia.”

Ül­le Laas­ma: „All­kir­ja­de ko­gu­mi­sel rah­va­ga su­hel­des sai sel­geks, et Kuu­sa­lu met­sad on siin­se­le rah­va­le vä­ga olu­li­sed, on iden­ti­tee­di osa. Met­sas käiak­se pi­de­valt, tul­lak­se ka väl­jast­poolt Kuu­sa­lu. Rah­va­le lä­heb kesk­kond kor­da ning nad on val­mis met­sa kaits­mi­se eest seis­ma.”

Mar­gus Raud­sepp mär­kis, et Kuu­sa­lu aja­loo­li­ne kes­kus on ale­vik ning Kiiu poo­le po­le mõ­tet are­ne­da. Ta li­sas, et ku­na maan­teea­met pla­nee­rib Tal­lin­na-Nar­va maan­teel väi­kes­te teeots­te sul­ge­mist ega hak­ka val­la­teid kor­da te­ge­ma, tu­leb mõel­da, kui­das viia liik­lus ale­vi­kust möö­da Re­hat­se kait­sea­la poo­le, et tee täi­daks ka ko­gu­ja­tee rol­li. Tab­ri bü­roo pa­kub teed Kiiu via­duk­tist möö­da gaa­sit­ras­si teed ale­vi­ku ta­gant lä­bi.

Kuu­sa­lu ela­nik Al­lan Lai­ne üt­les, ka te­ma on sel­le vas­tu, et ale­vik are­neks met­sa­de poo­le. Ta põh­jen­das, et ale­vi­kus on nii­gi kit­sas­koh­ti, näi­teks ei pää­se rah­va­ma­ja juu­rest möö­da, kui park­la on au­to­sid täis: „Kui tu­leb ma­ju juur­de, lä­heb veel­gi ti­he­da­maks. Mä­le­tan, et ka ku­na­gi va­rem teh­tud pla­nee­rin­gus oli, et ku­na­gi kas­va­vad Kiiu ja Kuu­sa­lu kok­ku. Mi­nu jaoks on Kuu­sa­lu, Kuu­sa­lu kü­la ja Kiiu ju­ba ter­vik. Pi­gem tu­leks vaa­da­ta, kus on teed, kõn­ni­teed.”

Ta li­sas, et ei ta­su loo­ta ka se­da, et Kuu­sal­lu te­kib otsekui Nõm­me, sest krun­ti­delt võe­tak­se na­gu­nii puud ma­ha: „Muu maailm are­neb sel­les suu­nas, et hoi­tak­se ro­he­lust. Tei­sel pool maan­teed on kõik eluks va­ja­lik ole­mas, mü­ra tar­beks võib ehi­ta­da veel tõk­keid.”

Kuu­sa­lu ela­nik Priit Ad­ler lei­dis, et koo­li­ma­ja on ümb­rit­se­tud töös­tu­se­ga, kui­gi pla­nee­ri­mi­se hea ta­va näeb et­te, et töös­tus on ela­mu- ja sot­siaal­a­la­dest kau­ge­mal.

Ka­di Raud­la vas­tas, et toot­mi­sa­lad, mis asu­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­list Kiiu poo­le, on et­te näh­tud keh­ti­va, 2001. aas­tal keh­tes­ta­tud üldp­la­nee­rin­gu­ga: „Miks tol­lel ajal toot­mi­s­a­la koo­li lä­he­dus­se et­te näh­ti, os­ka­vad ehk kom­men­tee­ri­da ini­me­sed, kes sel­lel ajal üld­pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se­ga te­ge­le­sid. Keh­ti­va üld­pla­nee­rin­gu ko­ha­selt on ala­le ka et­te­võt­ted toot­mi­s­ala­de de­tailp­la­nee­rin­guid tel­li­nud, osa­li­selt hoo­neid ra­ja­nud. Uue üldp­la­nee­rin­gu­ga võib koo­li lä­he­du­ses, kus veel reaal­selt te­ge­vu­si po­le teh­tud, sea­da eri­tin­gi­mu­si, mis vä­lis­tak­sid oht­li­ke või mü­ra­roh­ke­te toot­mi­set­te­võ­te­te täien­da­vat ra­ja­mist. Toot­mi­sa­la­de laien­da­mist uue üldp­la­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­du­se­ga ei ole et­te näh­tud.”

Tag­ni Jõe­leht pak­kus, et ale­vik võiks are­ne­da las­teaiast Kiiu poo­le ning Kuu­sa­lu kü­la suu­nas.

Val­laar­hi­tekt üt­les, et aru­ta­tud on või­ma­lik­ku hoo­nes­tus­a­la Sood­la tee ja Nõm­me tee äär­se­te­le ala­de­le: „Sa­mas met­sad, mis jää­vad Kuu­sa­lu las­teaia ja maan­tee va­he­le, on keh­ti­vas üldp­la­nee­rin­gus kui ka uue üldp­la­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­du­ses et­te näh­tud kait­se­met­sa­de­na, et vä­hen­da­da maan­teelt tu­le­ne­vat mü­ra nii las­teaia- kui ka ela­mua­la­del.”

Met­saü­lem: RMK maa­le ei saa ela­mu­maad

Ida-Har­ju­maa met­saü­lem And­rus Kev­vai üt­les, et iga­su­gu­ne pla­nee­ri­mi­ne peab läh­tu­ma sea­du­sand­lu­sest: „Met­sa­sea­dus üt­leb, et rii­gi­met­sa maa, kus kas­vab mets, ei kuu­lu võõ­ran­da­mi­se­le ega eras­ta­mi­se­le. Ale­vi­kust it­ta jääb põ­li­ne rii­gi­mets. RMK ei saa nõus­tu­da sel­li­se lä­he­ne­mi­se­ga, na­gu prae­gu on es­kii­si joo­nis­ta­tud. Met­sa­raie on rah­va­le sa­ge­li na­gu pu­na­ne rä­tik, kuid peab ar­ves­ta­ma – met­sa uuen­da­tak­se, mit­te ei võe­ta­ ma­ha, see on ele­men­taar­ne ma­jan­da­mi­ne.”

Ta li­sas, et Kuu­sa­lu ümb­ru­ses on samb­li­ku kas­vu­koha­tüü­pi kuiv mets, mis või­mal­dab raiet il­ma la­ge­raiet te­ge­ma­ta: „Ar­ves­ta­me, et siin on kõr­gen­da­tud hu­vi­ga mets, kus üh­te­gi ma­jan­dus­te­ge­vust ei tu­le en­ne, kui ole­me lä­bi rää­ki­nud ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ga.”

Ül­le Laas­ma mär­kis, et val­la­va­lit­sus küll soo­vib et­te­pa­ne­kuid ja ta­ga­si­si­det, kuid arut­lu­se all on piir­kond, mi­da RMK ei lu­ba ela­mu­ra­joo­niks muu­ta. Ka­di Raud­la vas­tas, et pea­le RMK met­sa­de on alal ka era­maad.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI: „Üldp­la­nee­rin­gu me­net­lu­se käi­gus on teh­tud eri­ne­va­telt hu­vig­rup­pi­delt hul­ga­li­selt et­te­pa­ne­kuid. Et­te­pa­ne­ku­te te­ge­mi­se õi­gus on eran­di­te­ta kõi­gil ini­mes­tel, kes soo­vi­vad val­la aren­gu ku­jun­da­mi­sel kaa­sa rää­ki­da. Ei ole sa­la­dus, et osa­del ini­mes­tel on ka ma­te­riaal­sed hu­vid, mis tin­gi­vad nen­de sei­su­koh­ta­de ku­ju­ne­mi­se. Keh­tes­tav üldp­la­nee­ring on kind­las­ti komp­ro­miss mit­me­te hu­vig­rup­pi­de va­hel.

Val­la üldp­la­nee­rin­gu me­net­le­mi­se prae­gu­ses staa­diu­mis on oo­da­tud kõik et­te­pa­ne­kud. Saa­bu­nud soo­vid esi­ta­tak­se pla­nee­rin­gu koos­ta­ja­le, OÜ-le Ske­past ja Puh­kim, kes ana­lüü­sib neid ning esi­tab tu­le­mu­se val­la­va­lit­su­se­le ja val­la­rah­va­le ar­va­mu­se aval­da­mi­seks. Kind­las­ti pea­vad need et­te­pa­ne­kud saa­ma üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se töö­rüh­ma­de ning vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de (vä­he­malt aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni ning ehi­tus- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni) heaks­kii­du. Al­les sel­le­le järg­ne­valt te­kib val­la­vo­li­ko­gul või­ma­lus kas üldp­la­nee­ring keh­tes­ta­da või mit­te. See­ga ole­me me het­kel jõud­nud uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel um­bes poo­le pea­le.“