Ala­tes es­mas­päe­vast, 15. ok­toob­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la tu­ris­mi- ja et­te­võt­lus­koor­di­naa­to­ri­na Ai­le Pil­berg (pil­dil) Pu­di­soo kü­last. Ta osa­les Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil ning osu­tus va­li­tuks 17 kan­di­daa­di seast. Ai­le Pil­berg üt­les, et kan­di­dee­ris, ku­na see töö­pak­ku­mi­ne tun­dus hu­vi­tav, on just te­ma vald­kond. Ta on lõ­pe­ta­nud Tar­tu Üli­koo­li ja EB­Sis tipp­juh­ti­de st­ra­tee­gi­li­se juh­ti­mi­se prog­ram­mi. Töö­tas 1990nda­tel aas­ta­tel Kol­ga mõi­sa pea­hoo­nes­se ra­ja­tud res­to­ra­ni Cap­ra di­rek­to­ri­na, oli res­to­ra­ni käi­vi­ta­ja ja aren­da­ja. See­jä­rel ju­ha­tas 15 aas­tat Raud­sil­la mat­ka­komp­lek­si. Ala­tes 2016. aas­ta tei­sest poo­lest te­ge­les oma et­te­võt­te­ga, oli tu­ris­mi ja et­te­võt­lu­se alal koo­li­ta­ja ning men­tor. Tu­ris­mi- ja et­te­võt­lus­koor­di­naa­to­ri ame­ti­koh­ta po­le Kuu­sa­lu val­las se­ni ol­nud, ko­gu te­ge­vus ja ame­ti­ü­le­san­ded tu­leb töö käi­gus pai­ka pan­na. Ai­le Pil­berg: „See on suu­re­pä­ra­ne väl­ja­kut­se, kus saan kaht­le­ma­ta ra­ken­da­da oma tead­mi­si ja ko­ge­mu­si.“