Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas pa­nid pub­li­ku kaa­sa laul­ma val­la noo­rim ja va­nim or­kes­ter – Ju­min­da Poo­lsaa­re Bänd ja Kuu­sa­lu pa­su­na­koor koos AI­RI ALL­VEE­GA.

On tra­dit­sioo­niks saa­nud, et Kuu­sa­lu val­la sün­ni­päe­va tä­his­ta­tak­se ok­toob­ri al­gu­ses Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Tä­na­vu­ne pi­du oli lau­päe­val, 7. ok­toob­ril, val­la loo­mi­sest täp­selt 79 aas­tat hil­jem – 7. ok­toob­ril 1938 sund­lii­de­ti Kiiu ja Ko­da­soo vald, ni­meks pan­di ki­hel­kon­na jär­gi Kuu­sa­lu vald.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt ko­gu­nes saal pi­du­li­si täis, ma­gu­sad koo­gid-tor­did olid kü­la­delt-sõp­rus­kon­da­delt ja soo­la­sed või­lei­va­tor­did val­la tel­li­mu­sel peo­kor­ral­da­jalt ehk Kol­ga­kü­la Selt­silt, val­la­va­nem pi­das ter­vi­tus­kõ­ne ja kuu­lu­tas väl­ja val­la fo­to­kon­kur­si võit­jad, särt­sa­ka­te tant­su­de­ga esi­ne­sid Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid.

Ku­na käe­so­lev aas­ta on pü­hen­da­tud noor­te­le, siis peo ava­sid ja õh­tu­ju­hid olid ko­ha­li­kud noo­red An­ni Jõe ja Lil­li Ann Lin­no.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si rää­kis val­la sün­ni­loost ning sel­lest, kui­das 28 aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu vald taas­loo­di: „Hak­ka­si­me val­da uues­ti üles ehi­ta­ma. Mä­le­tan, se­da õhi­nat ja soo­vi pan­na uus süs­teem toi­mi­ma, koos õpi­ti ja teh­ti vi­gu. Nüüd­seks on Kuu­sa­lu vald hea ha­ri­du­se ja sot­siaal­süs­tee­mi ning kor­ras­ta­tud ta­ris­tu­ga vald.“

Ta tä­nas kõi­ki neid sa­du ini­me­si, kes on oma mõt­te, sõ­na või teo­ga pa­nus­ta­nud, et Kuu­sa­lu vald oleks sel­li­ne, na­gu prae­gu on. Val­la­va­ne­ma sel­ja ta­ha sei­na­le ku­va­ti te­ma kõ­ne ajal fo­to­kon­kur­si­le esi­ta­tud pil­te.

Või­du­fo­tod on Moh­nist ja Ra­ke­tast

Val­la 79. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud fo­to­kon­kur­si tee­ma oli „Kuu­sa­lu val­la 100 nä­gu“. Kon­kurss al­gas 6. märt­sil, pil­did tu­li di­gi­taal­selt esi­ta­da hil­je­malt 21. sep­temb­riks. Täh­ta­jaks saa­de­ti kok­ku 65 fo­tot.

Taas sel­gi­ta­ti väl­ja pub­li­ku lem­mik­fo­to, mil­le au­tor sai au­hin­naks 200 eu­rot. Pea­või­du päl­vi­nud fo­to va­lis žürii, au­to­rit pre­mee­ri­ti 300 eu­ro­ga.

Vaa­ta­ja­te lem­mik­pilt ko­gus Kuu­sa­lu val­la Fa­ce­boo­ki le­hel teis­test fo­to­dest kor­da­des roh­kem toe­tus­hää­li – 289, mis on val­la fo­to­kon­kur­si aja­loos suu­rim hääl­tearv. Sel­li­se me­nu osa­li­seks sai Eve­lyn Kung­la fo­to „Pea­tu ja nau­di“, pil­dil on Lok­sa ja Suur­pea va­hel me­re­ran­nas seis­va va­na puu­lae­va Ra­ke­ta vrakk.

Žürii koos­sei­sus Ar­go Tam­me­mäe, Tii­na Sko­li­mows­ki, Cor­ne­lia Kerm, Kau­po Par­ve ja Mar­git Kröönst­röm hin­da­s pil­te ka­hes voo­rus, tei­se voo­ru jõud­nud 5 pil­di seast sai enim punk­te „Teel vai­ku­ses­se“, mil­le au­tor on Lem­be Aa­sorg. Pil­dis­ta­tud on Moh­ni saa­rel üle lui­de­te kul­ge­vat laud­teed.

Lem­be Aa­sorg oli peol ko­hal ja sõ­nas tun­nus­tu­se eest tä­na­des, et või­du­pilt on teh­tud 2003. aas­tal – tal­le meel­dis Moh­ni saa­re kää­nu­li­ne laud­tee, ra­ba­des on sir­ged laud­teed, aga Moh­ni saa­rel jäl­gib see maas­tik­ku. Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si võit on tal­le tä­na­vu tei­ne tunnustus – kon­kur­sil Aas­ta Looduse Fo­to päl­vis te­ma üles­võe­tud pilt maas­ti­ku ka­te­goo­rias 3. ko­ha.

Lem­be Aa­sorg on Rak­ve­re Era­güm­naa­siu­mi ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja, kes mitmel su­vel on puh­anud Kuu­sa­lu val­las Suur­peal. Ta ju­tus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et suvepuhkuse ajal armastab sõita jalg­rat­ta­ga Pä­ris­pea pool­saa­re 10ki­lo­meet­ri­sel rin­gil. Kuu­sa­lu vald on te­ma hin­nan­gul üks ilu­sa­maid Ees­tis, ku­na on ra­ba ja met­sa, merd ja lii­va­ran­du. Moh­ni saa­re koh­ta üt­les ta, et see on ot­se­kui pa­ra­dii­si­saar ning ta­haks sin­na uues­ti min­na, seal oled na­gu tei­ses maail­mas, iga­päe­va­mu­red jää­vad mand­ri­le ma­ha.

Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil osa­les ta tä­nu Kol­ga­kü­las Suu­re­kõr­vel su­vi­ta­va sõb­ran­na soo­vi­tu­se­le. Esial­gu saa­tis kaks fo­tot, siis uu­ris va­nu pil­te ning või­du­fo­to esi­tas kon­kur­si vii­ma­sel päe­val.

Eve­lyn Kung­la Kol­ga­kül­la tul­la ei saa­nud. Auhinnasummad on võitjatele üle kantud.

Mä­lu­män­gu või­tis pa­su­na­koor

Aas­ta­päe­va­peo mä­lu­män­gu vii­sid tä­na­vu lä­bi noo­red, õh­tu­juh­te abis­ta­sid El­ly Sirt­se, Lii­sa Riin Lin­no ja An­ne­ma­ri Ad­ler. Kü­si­mu­sed pa­lu­ti saa­ta val­la koo­li­del, need saa­di Kuu­sa­lu kesk­koo­lilt ja kuns­ti­de koo­lilt ning Lok­sa muu­si­ka­koo­lilt ja güm­naa­siu­milt.

Või­tis Kuu­sa­lu pa­su­na­koor. Tei­se ko­ha sai Kol­ga­kü­la võist­kond, 3. ja 4. koh­ta ja­ga­sid Ju­min­da võist­kond ning laud­kond Ülo Sõb­rad, kus olid val­la­va­lit­su­se ja Tor­mi­se-selt­si ju­ha­tu­se liik­med ning valla aukodanik Ülo Veeleid.

Noo­red an­de­kad muu­si­kud

Kui la­va­le asus Ju­min­da Pool­saa­re Bänd, kus on muu­si­kuid algk­las­si­las­test ku­ni tu­den­gi­te­ni, ter­vi­tas pub­lik neid suu­re ap­lau­si­ga. See oli bän­di­le kol­mas esi­ne­mi­ne rah­va ees, esi­me­ne oli mai­kuus Lee­si rah­va­ma­jas su­ve al­gu­se tant­su­peol ja tei­ne au­gus­tis Tam­mis­tu kü­la juu­be­li­l. Bänd on ju­ba saa­nud kut­se esi­ne­ma Kol­ga jõu­lu­laa­da­le.

Bän­di laul­jad on Sand­ra Liis Hääl Tam­mis­tult ja Al­ger Paal­berg Ta­pur­last. Osad bän­di­liik­me­test on Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li en­di­sed või prae­gu­sed õpi­la­sed ja kuu­lu­vad ka Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri. Osad on õp­pi­nud või õpi­vad Tal­lin­nas Gus­tav Adol­fi muu­si­ka­koo­lis, mõ­ned ka Avi­nur­me kooli muusikaklassis.

Kui pool­saa­re noor­te­bän­di jä­rel võt­tis la­val ko­had sis­se pa­su­na­koor, kii­tis di­ri­gent Ott Kask, et sü­da­me teeb soo­jaks, kui noo­red män­gi­vad lus­ti­ga ja lau­la­vad te­ma noo­ru­se aja lu­gu­sid, mil­le laul­sid kuul­saks Ku­ker­pil­lid ja Apel­sin. Bän­di lu­gu­dest ena­mi­ku­le on sea­ded tei­nud Ott Kask, ühe lau­lu sea­dis Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Kuu­sa­lu pa­su­na­koor esi­nes koos laul­ja Ai­ri All­vee­ga, nen­de svin­gid, val­sid ja fokst­ro­tid tõid rah­va tant­su­põ­ran­da­le. Ai­ri All­vee oli pa­su­na­koo­ri­ga Kol­ga­kü­la la­val aasta jooksul teist kor­da, esi­me­sel kor­ral as­tu­sid mul­lu sü­gi­sel üles Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te tun­nus­tus­üri­tu­sel.

Ai­ri All­vee jäi pä­rast pa­su­na­koo­ri­ga teh­tud lu­gu­sid pi­du­li­si tant­si­ta­ma koos bän­di­ga, kus män­gi­sid Rak­ve­re muu­si­kud Val­lo Vil­dak ja Peep Pih­lak ning Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­rist Mar­ko Kask, Al­lan Jär­ve ja Kül­li-Kat­ri Es­ken.