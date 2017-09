SU­LEV VALD­MAA, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jon kont­rol­lis käe­so­le­va aas­ta juu­nis hu­vi­de dek­la­rat­sioo­ne. Val­las on pool­sa­da ame­tii­si­kut, kes pi­did need esi­ta­ma. Dek­la­rat­sioo­ni­de täit­mi­ne on ala­tes 2014. aas­tast muu­tu­nud tu­lu­dek­la­rat­sioo­ni­de­ga sar­na­selt in­ter­ne­tis eel­täi­de­tud vor­mi üle­vaat­ami­seks ja täien­da­mi­seks. Ku­na au­gus­tis toi­mu­nud jä­rel­kont­roll tä­hel­das, et dek­la­rat­sioo­ni­des esi­neb pal­ju­del dek­la­ran­ti­del sa­mu puu­du­si, ot­sus­ta­ti juh­ti­da nei­le tä­he­le­pa­nu käe­s­o­le­va tea­te kau­du.

Esi­neb kah­te lii­ki puu­du­si – dek­la­ran­did ei ole esi­ta­nud and­meid oma kõr­val­te­ge­vus­te koh­ta, mil­leks on näi­teks kuu­lu­mi­ne äri- ja mit­te­tu­lun­du­s-ü­hin­gu­te juht­kon­da­des­se jm (loe dek­la­rat­sioo­ni vor­mi p 1.5), aru­saa­ma­tu­si on ka p 1.4 täit­mi­se­ga, kus on va­ja näi­da­ta mit­te ai­nult dek­la­ran­di­ga abi­elus ole­vat isi­kut, vaid ka isi­kut, kel­le­ga ei ol­da küll abie­lus, kuid ke­da seob dek­la­ran­di­ga ühi­ne ma­ja­pi­da­mi­ne.

Jus­tiits­mi­nis­tee­riu­mi sel­gi­tu­se ko­ha­selt on nen­de and­me­te esi­ta­mi­ne ko­hus­tus­lik, kuid kui puu­dus­te­ga ei seos­tu kor­rupt­sioo­nioh­tu, po­leks ju­ba esi­ta­tud dek­la­rat­sioo­ne va­ja sel aas­tal uues­ti koos­ta­da. Neid pel­galt pa­ran­da­da po­le või­ma­lik. Käe­so­le­va tä­he­le­pa­nu­juh­ti­mi­se­ga soo­vib ko­mis­jon, et järg­mi­sel aas­tal dek­la­rat­sioo­ne täi­tes need mär­ku­sed ar­ves­se võe­taks.

Val­la­vo­li­ko­gu prae­gu­se koos­sei­su re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on pi­da­nud se­ni 40 koos­ole­kut. Töö si­su ja koo­so­le­ku­te te­maa­ti­ka tu­le­neb ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­sest, ning toi­mub vo­li­ko­gu poolt kin­ni­ta­tud tööp­laa­ni alu­sel.

2014. aas­tal kont­rol­li­ti muu hul­gas val­la do­ku­men­di­hal­dust, han­ge­te lä­bi­vii­mist, tee­de aren­gu­ka­va täit­mist, val­la osa­lu­sel sõl­mi­tud le­pin­gu­te täit­mist, koo­li­de ra­has­ta­mist, hu­vi­te­ge­vu­se ja kü­la­lii­ku­mi­se fi­nant­see­ri­mist. 2015. aas­tal teh­ti olu­li­se­ma­na kok­ku­võt­teid lä­he­tus­te kont­rol­list, kont­rol­li­ti „Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve koos­ta­mi­se, me­net­le­mi­se ja täit­mi­se kor­ra” jär­gi­mist. 2016. aas­tal kont­rol­li­ti ava­lik­ku kaas­ra­has­tust saa­nud selt­sin­gu­tes-vee-et­te­võt­ja­tes sel­le ra­ha ka­su­ta­mist ja li­sa­ta­su­de maks­mist Kuu­sa­lu val­la üld­ha­ri­dus­koo­li­des. 2017. aas­tal koos­ta­ti koo­li­des li­sa­ta­su­de maks­mi­se kont­rol­li­mi­se akt ning kont­rol­li­ti uue spor­di tree­ning­rüh­ma­de ja an­de­ka­te sport­las­te toe­ta­mi­se kor­ra ra­ken­du­mist. Sep­temb­ris kont­rol­li­tak­se veel ava­lik­ku ra­has­tust ka­su­ta­nud kü­la­ma­ja­de te­ge­vust.

Val­lae­la­ni­kud on pöör­du­nud re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he poo­le pal­ve­te­ga saa­da abi juh­tu­mi­tes, kus muud või­ma­lu­sed am­men­du­nud. See on ka­het­sus­väär­ne, et ini­mes­tel on nii­su­gu­seid va­ja­du­si. Kõik prob­lee­mid peak­sid saa­ma kas la­hen­du­se või jõud­ma ra­hul­da­vas­se sei­su suht­le­mi­sel val­la­va­lit­su­se amet­ni­ke­ga. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­nil ena­mas­ti puu­du­vad või­ma­lu­sed ja ka vo­li­tu­sed ük­sik­juh­tu­mi­tes­se sek­ku­mi­seks. Kind­las­ti ei saa eel­da­da, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jon ke­da­gi ka­ris­taks. Sa­mas ei ole ini­mes­te­ga, kes abi on ot­si­nud, ka ku­na­gi keel­du­tud suht­le­mast. Min­git nõu on ik­ka ja­ga­tud.

Ko­mis­jo­ni et­te­kir­ju­tu­sed ja soo­vi­tu­sed, mis on val­la do­ku­men­di­re­gist­rist lei­ta­vad, on val­la­va­lit­su­se­le sei­su­ko­ha võt­mi­seks. Val­la­va­lit­sus ei ole lau­sa kõi­ki et­te­pa­ne­kuid ja mär­ku­si ots­tar­be­kaiks tun­nis­ta­nud ega ar­ves­se võt­nud, kuid olu­kord po­le ka pa­ha.

Olu­li­si­ma­teks tu­le­mus­teks võiks pi­da­da õi­gus­vas­ta­seks muu­tu­nud le­pin­gu lõ­pe­ta­mist val­la ja MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees va­hel, le­pin­gu sõl­mi­mi­se­ni jõud­mist val­la ja Kol­ga-Aab­las te­gut­se­va vee-et­te­võt­ja va­hel, prob­lee­mi­de väl­ja­too­mist li­sa­ta­su­de maks­mi­sel ha­ri­du­sa­su­tu­ses ja uue spor­di tree­ning­rüh­ma­de ra­has­ta­mi­se kor­ra ra­ken­du­mi­sel. Loo­de­ta­vas­ti leia­vad ka as­jao­sa­li­sed, et ei ole õi­ge maks­ta ta­su töö­ta­mi­se eest ame­ti­koh­ta­del, mi­da asu­tu­se koos­sei­sus üld­se po­le­gi – üks­kõik, kui­das se­da aas­ta­te pik­kust prak­ti­kat siis ka ei õi­gus­ta­taks. Ka ta­haks loo­ta, et kui rah­va ra­ha and­mi­seks spor­di toe­tu­seks on väl­ja töö­ta­tud kord, siis se­da jär­gi­tak­se, mit­te ei ri­ku­ta, ega las­ta as­ja­del jõu­da koh­tus­se, na­gu nüüd on juh­tu­nud.

Kõik re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni tööd puu­du­ta­vad ma­ter­ja­lid – koos­o­le­ku­te pro­to­kol­lid, ak­tid, mär­gu­kir­jad, val­la­va­lit­su­se vas­tu­sed, vo­li­ko­gu as­ja­ko­ha­sed ot­su­sed ja muu on val­la ko­du­le­helt lei­ta­vad. Hu­vi­li­sed saa­vad sealt de­tail­se­mat in­fot.

Soo­vin, et järg­mi­sel val­la­vo­li­ko­gu koos­sei­sul õn­nes­tub te­gus re­vis­jo­ni­ko­mis­jon moo­dus­ta­da, mit­te sel­li­ne, na­gu oli meil aas­tail 2009-2013. Ni­me­ta­tu pi­das nel­ja aas­ta jook­sul vaid 7 koo­so­le­kut, kus­juu­res si­su­li­selt mi­da­gi ei hin­na­tud­ki. Iga val­laa­met­nik võis as­ju ko­mis­jo­ni­pool­se se­ga­mi­se­ta oma­taht­si aja­da. Nii po­le val­la jaoks kind­las­ti kõi­ge pa­rem.