Val­la­va­lit­sus pa­lub et­te­pa­ne­kuid va­le­miks, mil­le abil on ka­vas moo­dus­ta­da

re­mon­di­ta­va­te tee­de pin­ge­ri­da.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas eel­mi­sel nä­da­lal va­le­mi projekti val­la­le kuu­lu­va­te tee­de re­mon­di ja ehi­ta­mis­va­ja­du­se mää­ra­mi­seks. Va­lem, sel­le jär­gi an­ta­vad või­ma­li­kud hin­de­punk­tid ning kü­la­dest-ale­vi­kest tee­de re­mon­diks esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud on lei­ta­vad val­la ko­du­le­helt uu­di­sest „Tee­de in­ves­tee­rin­gud tu­leb pla­nee­ri­da va­le­mi põh­jal“.

Va­le­mis on prae­gu 6 kri­tee­riu­mit: koo­li­bus­si tee­kond, kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du, tee ää­res ela­va­te sis­se­kir­ju­ta­tu­te prot­sent elu­kond­li­ke hoo­ne­te ar­vust, tee ühen­du­vus ning oma­fi­nant­see­ring ehk piir­kon­na ini­mes­te-asu­tus­te oma­pool­ne pa­nus tee­re­mon­di ku­lu­de kat­mi­sel. Pai­ka on pan­dud kri­tee­riu­mi­te­le an­ta­va­te hin­de­punk­ti­de va­he­mik – tol­ma­vust hin­na­tak­se 0-5 punk­ti­ga, tei­si kri­tee­riu­me 0-10 punk­ti­ga. Ühen­du­vu­se ja tol­ma­vu­se hin­de­punk­te on ka­vas ja­ga­da kaa­lut­lu­sot­su­se­ga.

Val­lae­la­ni­kelt pa­lu­tak­se mõt­teid, et­te­pa­ne­kuid ja ar­va­mu­si va­le­mi koh­ta ku­ni 2. det­semb­ri­ni. Sa­mu­ti oo­da­tak­se veel et­te­pa­ne­kuid val­la­tee­de re­mon­di või ehi­tu­se osas.

Va­le­mit tut­vus­ta­va uu­di­se sel­gi­tu­ses on öel­dud, et Kuu­sa­lu val­la pii­ra­tud ja Tal­lin­na naa­ber­val­da­de­ga võr­rel­des tun­du­valt ta­ga­si­hoid­li­ku­ma ee­lar­ve juu­res ei saa te­ha kõi­ke kor­ra­ga, tee­de re­mon­di­ga seon­du­valt tu­leb te­ha pi­de­valt va­li­kuid, ana­lüü­si­da re­mon­di­töö­de va­ja­lik­kust ja sea­da sel­le põh­jal prio­ri­tee­te. Kui volikogu valemi kinnitab, hakkab see olema teede arengukava osa. Se­ni on tee­töö­de jär­je­kord ot­sus­ta­tud tee­de aren­gu­ka­vale tuginedes, subjektiivselt koostatud järjekorra alusel. Edas­pi­di kin­ni­taks vo­li­ko­gu va­le­mi, kus ar­ves­ta­tak­se ob­jek­tiiv­seid te­gu­reid.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus Kuu­sa­lu val­la­va­ne­malt Mo­ni­ka Sa­lult sel­gi­tust ja näi­teid, kui­das on ka­vas skaa­lal 0-10 või 0-5 punk­te jao­ta­da.

Val­la­va­nem vas­tas, et näi­teid on va­ra tuua, sest esial­gu tut­vus­ta­tak­se kri­tee­riu­me, mis mää­ra­vad tee­de re­mon­di jär­je­kor­ra: „Na­gu ta­be­lis nä­ha, on kind­laks mää­ra­tud ka punk­ti­va­he­mi­kud ning mak­si­mum- ja mii­ni­mum­punk­ti­de tä­hen­du­sed. Kõik va­he­peal­sed punk­ti­sum­mad on veel täp­sus­ta­mi­sel. Ma­te­maa­ti­kud on esi­ta­nud eri­ne­vad skaa­lad eri­ne­va­te kaa­lu­de ta­ga­mi­seks. Ko­gu idee on aru­ta­mi­sel ja kõik täp­sus­tub aru­te­lu­de tu­le­mu­se­na.“

Val­la ko­du­le­hel on too­ni­ta­tud, et olu­li­se mõ­ju­te­gu­ri­na hak­kab se­ni­sest roh­kem rol­li män­gi­ma sis­se­kir­ju­tus val­da – se­da saab val­da mit­te sis­se kir­ju­ta­tud ela­nik mõ­ju­ta­da, kui re­gist­ree­rib end Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­kuks hil­je­malt 31. det­semb­ri sei­su­ga.

Mo­ni­ka Sa­lu sel­gi­tab, et punk­te an­nab sis­se­kir­ju­ta­tu­te ar­vu prot­sent tee ää­res elu­kond­li­kes hoo­ne­tes ela­va­te ini­mes­te ar­vust: „Mi­da roh­kem on tee ää­res sis­se­kir­ju­tu­se­ga ela­nik­ke, se­da roh­kem punk­te saab. See an­nab vä­ga liht­sa ja konk­reet­se või­ma­lu­se tõs­ta oma ko­du­tee prio­ri­teet­sust.“

Ta­be­lis on väl­ja toodud 61 teed, ehk­ki kok­ku esi­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le tee­de re­mon­diks ja ehi­tu­seks 123 et­te­pa­ne­kut.

Val­la­va­nem põh­jen­dab, et väl­ja jäid kor­du­vad et­te­pa­ne­kud ning ta­be­lis on ai­nult val­la­teed.

Mo­ni­ka Sa­lu: „Va­le­mi ka­su­ta­mi­ne kao­tab ot­sus­ta­mi­sel sub­jek­tiiv­su­se ning va­li­ku­te te­ge­mi­se alu­seks saab va­le­mi põh­jal tek­ki­nud ni­me­ki­ri. Nii on kõi­gi­le lä­bi­paist­valt sel­ge, mis teed, mil­lal ja miks kor­da saa­vad. Li­saks tee­de­le on või­ma­lik va­le­mit ka­su­ta­da ka tä­na­va­val­gus­tu­se ning kerg­liik­lus- ja kõn­ni­tee­de pla­nee­ri­mi­sel. Oo­ta­me et­te­pa­ne­kuid va­le­mi kri­tee­riu­mi­te ja ku­ju­ne­mi­se osas ning kui mõ­ni re­mon­ti­va­jav tee on veel ni­me­kir­jast väl­ja jää­nud.“

Ta­be­lis­se on ju­ba tee­de­le ja va­ja­li­kele töö­de­le li­sa­tud es­ma­sed punk­tid. Kõi­ge enam punk­te, arvestamata võimalikku sissekirjutatute arvu tõusu või omafinantseeringu ettepanekut, on esialg­se hin­nan­gu jär­gi saa­nud Ko­su-Rau­do­ja tee, Vi­ha­soo kü­la Ef­te­ri tee, Tam­mis­tu ja Ju­min­da kü­la aja­loo­li­se ühen­dus­tee re­mon­did.

Samadel alustel on kõi­ge vä­hem punk­te an­tud Sal­mis­tu ole­ma­so­le­va park­la laien­du­se­le ja jaa­ni­tu­le plat­si juur­de uue park­la ra­ja­mi­se­le ning Loo-An­di­nee­me kruu­sa­tee et­te­val­mis­tusele ja 2,5kord­sele pin­da­mi­se­le.

Monika Salu: „Seega on kõigil võimalik mõjutada teede remondi järjekorda.“

Kõigi 61 ettepaneku kogumaksumus on 5 456 000 eurot.