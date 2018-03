Juu­be­li­peoks val­mis KAI­RE AL­TO­SAA­RE koos­ta­tud kir­ja­töö „Kuu­sa­lu las­teaian­du­se lu­gu”.

Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke di­rek­tor Ast­rid Meis­ter kir­jel­das juu­be­liak­tu­sel lau­päe­val, 10. märt­sil oma kol­lee­ge kui vä­ga töö­kat ja pü­hen­du­nud kol­lek­tii­vi – pool per­so­na­list on Jus­si­ke­ses töötanud 20 aas­tat või roh­kem. Kõi­ge staažika­mad on kokk Sir­je Zim­mer­mann, kes ol­nud tööl las­teaia loo­mi­sest ala­tes, ning õpe­ta­ja abi Tai­mi Torm, kel­lel tööaas­taid 42.

Las­teaia juu­be­li­pi­dus­tu­sed al­ga­sid asu­ta­mi­se amet­li­kul kuu­päe­val 6. märt­sil, siis oli pi­du koos las­te ja lap­se­va­ne­ma­te­ga, peo­juht oli Pi­pi, ke­da ke­has­tas Ly­dia Roos Rah­vu­soo­pe­rist Es­to­nia, järg­nes dis­ko. Ko­gu nä­da­la jook­sul oli las­teaias lä­bivad tee­mad aja­lu­gu, süm­boo­li­ka ja tä­na­päev, aken­del oli Jus­si­ke­se tee­kon­na pil­di­see­ria, mil­le idee au­tor on õpe­ta­ja Kris­ti Valk. Fua­jees olid las­teaia aja­lu­gu ka­jas­ta­vad fo­tos­ten­did.

Kin­giks li­pu­mast

Amet­li­kul ak­tu­sel 10. märt­sil olid peol val­la­va­lit­su­se, val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te, hoo­le­ko­gu esin­da­jad, en­di­sed töö­ta­jad ja di­rek­to­rid. Õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ül­le Rekk oli peo tar­beks la­vas­ta­nud „Pil­di­ke­si las­teaia aja­loost”, esi­ne­sid las­teaia töö­ta­jad ning Le­pat­rii­nu­de ja Me­si­las­te rüh­ma koo­liee­li­kud. Lau­lud-tant­sud õpe­tas sel­geks muu­si­kaõ­pe­ta­ja An­ne­li Rumm. Val­la­va­lit­su­selt said pi­kaa­ja­li­se ja pü­hen­du­nud töö eest tä­nu­kir­ja 31 töö­ta­jat, kel­le töös­taaž on Jus­si­ke­ses vä­he­malt 10 aas­tat.

Õpe­ta­ja Kai­re Al­to­saar tut­vus­tas en­da koos­ta­tud kir­ja­tööd „Kuu­sa­lu las­teaian­du­se lu­gu”. Ta üt­les, et see tu­gi­neb õpe­ta­ja Ja­ni­ka Kuu­seo­ja 2011. aas­tal kir­ju­ta­tud lõ­pu­töö­le „Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke tra­dit­sioo­nid ja väär­tu­sed”. Ta li­sas, et töö po­le tea­dus­lik, vaid põ­hi­neb in­terv­juu­del ja mä­les­tus­tel. Prae­gu saab kir­ja­töö­ga tut­vu­da Fa­ce­boo­kis gru­pis „Kuu­sa­lu aja­lu­gu”, edas­pi­di ka las­teaia ko­du­le­hel. Plaa­nis on kir­ja­pan­dut täien­da­da, li­sa­da mä­les­tu­si, fak­te ja fo­to­sid.

Per­so­nal kin­kis las­teaia­le juu­be­liks ka uue lau­lu „Meie las­teaed – Jus­si­ke”, mil­le muu­si­ka te­gi An­ne­li Rumm, sõ­nad Kai­re Al­to­saar. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si andis üle val­la­va­lit­su­se kingi, 10meet­ri­se li­pu­mas­ti ja 2 Ees­ti lip­pu.

Las­teaial ol­nud

4 di­rek­to­rit

Ast­rid Meis­ter mee­nu­tas, et esi­me­sed tea­ted or­ga­ni­see­ri­tud las­te­hoiust Kuu­sa­lus pä­ri­ne­vad aas­tast 1943, kui Kuu­sa­lu selt­si­maj­ja loo­di las­te män­gu­mu­ru. 1961. aas­tal asu­ta­ti Kuu­sa­lu re­mon­di­te­has ning te­ha­se ehi­ta­tud kor­ter­ma­jas Ah­ren­si tä­na­val sai üks nel­ja­toa­li­ne kor­ter las­te­hoiu tar­beks. Kui re­mon­di­te­has 1967. aas­tal laie­nes, tek­kis va­ja­dus las­teaia jä­re­le. 1968. aas­tal ava­ti te­ha­se­töö­ta­ja­te las­te­le las­teaed, mil­le ni­meks pan­di Kuu­sa­lu re­mon­di­te­ha­se las­te­päe­va­ko­du. Kui kor­ter jäi kit­saks, said lap­sed ruu­mid va­nas­se ki­ri­ku­maj­ja ehk köst­ri­maj­ja, kus prae­gu töö­tab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. 1978. aas­tal jäi see­gi ma­ja kit­saks ning ha­ka­ti ehi­ta­ma uut hoo­net prae­gu­ses­se asu­koh­ta Kor­de­jaa­nil. Ma­ja sai val­mis 1981. aas­ta al­gu­ses.

Jus­si­ke­se ni­me sai las­teaed 1993. aas­tal. Ma­ja re­no­vee­ri­ti 2005. aas­tal. Prae­gu on las­teaias 9 rüh­ma ning 41 töö­ta­jat. Te­gut­se­vad bee­bi­koo­l, lau­lus­tuu­dio, las­te­joo­ga ja tantsurin­g.

Juu­be­li­peol olid kohal kõik las­teae­da juh­ti­nud di­rek­to­rid. Esi­me­ne ju­ha­ta­ja Es­ter Pärn oli tööl aas­ta­tel 1968-1986, te­ma jä­rel ku­ni aas­ta­ni 1991 Kül­li­ke Enok, aas­ta­tel 1992-2000 Anu Ojas­te. Prae­gu­ne di­rek­tor Ast­rid Meis­ter on las­teae­da juh­ti­nud 18 aas­tat.

Es­ter Pärn lau­sus, et lap­sed on tal hin­ges prae­gu­se­ni: „Esi­me­sed aas­tad kor­te­ris ja köst­ri­ma­jas pol­nud liht­sad, kuid see oli meie noo­rus, võt­si­me tööd rõõ­mu­ga, pi­da­si­me pi­du­sid. Igal kol­lek­tii­vil peab ole­ma koos­vii­bi­mi­si, rõõm ai­tab igast hä­dast üle.”

Ka Anu Ojas­te mee­nu­tas, et tööaas­tad pol­nud ker­ged: „Oli töö­ta­jaid, kes olid küll tub­lid, kuid prob­lee­me esi­nes töö­dist­sip­lii­ni­ga. Ei taht­nud ke­da­gi ju lah­ti las­ta, aga rää­ki­da tu­li pal­ju. Hil­jem ku­ju­nes ime­li­ne kol­lek­tiiv, kes prae­gu­se­ni hoid­nud ja sü­ven­da­nud las­teaia vah­vaid tra­dit­sioo­ne.”

Kõi­ge staažikam töö­ta­ja Sir­je Zim­mer­mann ju­tus­tas, et kui tu­li töö­le, oli noor ja si­ni­silm­ne: „Ma­ja oli väi­ke ja ar­mas, ini­me­sed kok­ku­hoid­vad. Tu­li ha­ka­ta aja­ga sam­mu pi­da­ma, õp­pi­ma, ko­ge­ma, pi­di pi­sa­raid­ki va­la­ma.”

Üks ere­da­maid mä­les­tu­si on tal, kui ko­kad val­mis­ta­sid köö­gis kat­las söö­ki, üks laps tu­li sis­se ja kü­sis – kas teie ole­te ik­ka head nõiad?

Esi­me­sed klas­sid las­teaias

Anu Ojas­te ju­ha­ta­jaks ole­mi­se ajal 1990nda­te aas­ta­te lõ­pus õp­pi­sid mi­tu aas­tat Kuu­sa­lu kesk­koo­li 1. klas­sid las­teaia 1. tii­vas, ku­na koo­lis oli ruu­mi­puu­dus. Ka nüüd, 20 aas­tat hil­jem on kool sa­ma prob­lee­mi ees, ühe või­ma­lu­se­na on aru­ta­tud, et 1. klas­sid võik­sid taas ol­la las­teaias.

Anu Ojaste mee­nu­tas, et las­teaia tööd 1. klas­sid ei häi­ri­nud: „Meil oli hea koos­töö, koo­li­lap­sed said ka­su­ta­da saa­li. Kui las­teaia­lap­sed läk­sid tup­pa, olid õues ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nid, õuea­jad olid ke­nas­ti ära ja­ga­tud. Las­te­le oli see hea, said jää­da ka koo­li­lap­se­na esi­me­seks aas­taks sa­mas­se maj­ja, neil oli ruu­mi män­gi­da, joos­ta. Kui prae­gu jää­vad va­baks aga ai­nult ühe rüh­ma ruu­mid, siis ka­he klas­si las­tel ki­pub seal küll kit­saks jää­ma.”