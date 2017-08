Ka­hek­san­dat kor­da toi­mu­nud kü­la­de küm­ne­võist­lu­sel osa­les 9 mees­kon­da.

Kuu­sa­lu val­la kü­lad ja sõp­rus­kon­nad on igal aas­tal su­vel võt­nud mõõ­tu kü­la­de küm­ne­võist­lu­sel. Tä­na­vu oli võist­lus 19.-20. au­gus­til Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses, sel­le ümb­ru­ses ja staa­dio­nil. Võist­lust kor­ral­dab tra­dit­sioo­ni­li­selt MTÜ Kuu­sa­lu Mat­ka­selts.

Alad on igal aas­tal va­riee­ru­nud. Tä­na­vu olid ka­vas võrk­pall, jalg­rat­ta vi­gur­sõit, disc­golf esi­me­sel päe­val ning ka­be, sõu­deer­go­meet­ri võist­lus, uju­mi­ne, pen­tan­que, korv­pal­li vis­ke­võist­lus, jalg­pal­li täp­sus­löö­gid ning köie­ve­du tei­sel.

Iga ala eest sai punk­te, kui need kok­ku lii­de­ti, sel­gus, et esi­mest kor­da saa­vu­tas või­du Ka­ber­la kü­la mees­kond, ku­hu kuu­lu­sid Kris­tel Oja, Jü­ri Kirs­man, Mar­tin Kirs­man, Ar­lo Tiits, Ai­var Pär­na­sa­lu, Anu Kirs­man, Mar­kus Ur­va, Ing­rid Re­ba­ne, And­re Tam­me­laan, Li­sann Va­ling, Lau­ri Perg, Ma­ri Raid­ma, Mar­ten Mänd, He­li Perg, Au­lis Mänd.

Võist­lu­se pea­kor­ral­da­ja, Anu Kirs­man Kuu­sa­lu mat­ka­selt­sist üt­les, et Ka­ber­la oli või­du au­ga väl­ja tee­ni­nud, sest on li­saks Park­si­le ain­sad, kes on jär­je­pi­de­valt osa­le­nud kõi­gil se­ni toi­mu­nud küm­ne­võist­lus­tel.

Kui pa­ri­ma­te­le au­hin­na­ka­ri­kad üle an­tud ja mees­kon­na­fo­tod teh­tud, jäid võist­le­jad ja kor­ral­da­jad kaue­maks vest­le­ma, mis meel­dis, mis mit­te ning mi­da te­ha järg­mis­tel küm­ne­võist­lus­tel pa­re­mi­ni. Kii­de­ti, et võist­lus oli põ­nev, alad pii­sa­valt pin­gu­tust­nõud­vad, kuid rah­va­li­kud, mit­te tipp­vor­mi eel­da­vad.

Lem­mi­ka­la­de­na ni­me­ta­sid või­du­mees­kon­na liik­med võrk­pal­li ja pen­tan­que’i.

Suu­rim mu­re, mis nii kor­ral­da­ja­tel kui osa­le­ja­tel, on see, et iga aas­ta­ga jääb võist­kon­di vä­he­maks. Võist­lu­se kom­pakt­se­maks muut­mi­seks mõt­leb mat­ka­selts, kas oleks õi­gem üri­tus lä­bi viia ühel päe­val. Lõp­li­ku ot­su­se te­ge­mi­sel ar­ves­ta­tak­se kap­te­ni­te ar­va­mu­si. Anu Kirs­man kin­ni­tas, et küm­ne­võist­lus tu­leb järg­mi­sel aas­tal igal ju­hul.

Kaa­lu­mi­ne käib ka ala­de osas. Tä­na­vu oli esi­mest kor­da ka­vas disc-golf, mis osa­le­ja­te­le vä­ga meel­dis. Ka ei saa kor­ral­da­ja­te sõ­nul ära jätta eri va­nu­se­le mõel­dud spor­dia­la­sid, näi­teks ka­be on va­ne­ma­te osa­le­ja­te hul­gas vä­ga oo­da­tud, jalg­rat­ta vi­gur­sõit noo­re­ma­te üks lem­mi­kuid. Vaa­te­män­gu­li­sed korv­pall ja jalg­pall too­vad aga li­saks võist­le­ja­te­le en­di­le ka pub­li­kut.

Kor­ral­da­jad on proo­vi­nud li­sa­da võist­lu­ses­se ka kiik­su­ga ala­sid, näi­teks te­le­fo­ni­vi­set, kuid need po­le end õi­gus­ta­nud. Anu Kirs­man sõ­nas, et ala on liht­sam lä­bi viia, kui on ole­mas konk­reet­sed reeg­lid. Mis ala­sid võt­ta, mi­da jät­ta, et võist­kon­di oleks järg­mi­sel kor­ral roh­kem, hak­ka­vad kor­ral­da­jad aas­ta jook­sul kaa­lu­ma.

Kü­la­de küm­ne­võist­lust toe­tavad PRIA Lea­de­ri meet­mest ning Kuu­sa­lu vald.