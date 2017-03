Vallavalitsus palus ettepanekuid, kuhu Kuusalu alevikus võiks tulla bussipeatus. Kirjalikult saadeti üks ettepanek, Facebookis postitati 10. Sooviti, et bussipeatusi võiks alevikku jääda üks, praegu on teine teisel pool teed tervisekeskuse vastas, see tekitab segadust. Oli neid, kes nõustusid ideega viia bussipeatus tervisekeskuse esise parkla ja muruplatsi kirikupoolsesse äärde, tehti ettepanek ka aleviku sissesõidu lähedale, haljasalale uue bussiooteala rajamiseks. Pakuti veel, et võiks jääda praegusesse kohta. Vallarhitekt Kadi Raudla ütles, et tervisekeskuse esine ala on suhteliselt kitsas, tuleks teha suuremaid ümberkorraldusi, plaan on tellida liiklusanalüüs. Analüüsitakse ka tehase esisele alale bussiootepaviljoni ning sõida ja pargi ala rajamist. Parklat kasutaksid ka need, kes jätavad päevaks autod alevikku ja sõidavad liinibussiga edasi.