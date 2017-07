Kunstnik AVE NAHKUR elab kogu suve oma majas Kuusalus

„Pange pealkirjaks: „Frio! Frio! Frio! ehk Külm! Külm! Külm!“,“ pakkus kunstnik AVE NAHKUR.

Eelmisel aastal kajastati Eesti meedias arvukate lugude ja uudislõikudega, kuidas Meie Küla Eitede autor, kunstnik Ave Nahkur müüs oma senise kodu – turismitalu ja kodukohviku Raudoja kõrtsi – ka pildid, muud esemed ning kolis koos elukaaslase Imre ja poja Rudolfiga Hispaaniasse La Gomera saarele.

Vähem on räägitud sellest, et kunstnikul on Eestis teinegi maja – Kuusalu alevikus. See on nüüd ligi kolm nädalat olnud ta pere suvine elukoht.

Kui sõita Kuusalus mööda Kalda tänavat, hakkab üsna lõpus silma kirju kitsas hoone, mille tänavapoolsesse külge joonistatud kärbseseened ja riputatud pilte. Seenemustrilise ukse kohal on kiri: „Meie küla eided suvitavad Kuusalus.“

Ave Nahkur: „Olen pärit Põltsamaalt, et ema tuleks lähemale elama, otsisime viis-kuus aastat tagasi Harjumaale maja. Kuusalu maja leidsime kinnisvaraportaalist, müüs kohtutäitur. See on varem olnud naabermaja kõrvalhoone – pesuköök-garaaž, tehtud omaette kinnistuks. Lõpuks ema ikkagi ei tulnud siia elama, on hoopis Tallinnas. Tahtsime Hispaaniasse minekuks ka selle maja ära müüa, ei õnnestunud ja saime vahelaona pidada. Koht on siin vaikne, täitsa hea, et alles jäi meile.“

Kunstnik plaanib koos perega Eestis elada septembri alguseni, kool algab pojal Hispaanias 11. septembril. Kodumaale tuldi selleks, et Raudoja kõrtsi müük lõpule viia ning kokkulepitud tööd ajakirjadele ja firmadele ära teha.

Eesti võttis vastu tavatult külmade suveilmadega. Ave Nahkuri sõnul ei ole La Gomeral ka talveperioodil nii külm, kui oli möödunud nädalal Kuusalus – saarel langeb õhutemperatuur talvel 15-16 kraadini, eelmisel nädalal oli meil öösiti sooja kümne kraadi ringis.

Ave Nahkur: „On vaja Eestist ära olla, siis saad aru, miks eestlased on nii murelikud – vaja on elamist kütta ja kodu korras hoida, et oleks soojapidav. Hispaanias ma liha ei söö, aga siin vajan.“

Ta kutsub, kel huvi, tulgu Kuusallu: „Joonistan pidevalt, pildid on välja pandud ja müügis. Söögiraha on vaja teenida. Kui tahate kingitust, usun, leiame midagi sobivat.“

La Gomera – ümmargune saar Tenerife lähedal

Paljude mulluste pealkirjade järgi sõitis Ave Nahkur Tenerifele, ent ta uus kodu on naabersaarel. Esmalt tuleb lennata Tenerifele, sealt minna laevaga edasi.

„La Gomera on väike ümmargune ja mägine saar, elanikke 20 000. Maja ootas meid, just oli pool hinnast alla lastud. Asub mägedes, matkarada läheb õuest läbi. Alla mere äärde minekuks kulub jalgsi paar tundi, saan aru, miks hinda vähendati. Meie oleme sportlikud matkasellid, tore on troopikas kõndida, aga enamik eelistab suvilat merele lähemal. Saime saare kõige odavama maja, mis logistiliselt on meie jaoks parim,“ kõneleb ta.

Facebookist on näha, et ka sealse kodu on Ave Nahkur kaunistanud joonistustega. Meie Küla Eitede asemel on ta välja mõelnud uued pilditegelased – Kanaari saarte koerad.

Nende La Gomera-kodu on vana kloostrihoone. Ühes osas elab naaber Angelita, kes töötab advokaadina. Tema majaosa on 600aastane ja maakividest. Ave Nahkuri majaots on moodsalt ümber ehitatud.

„Saare inimesed on väga mõnusad. Angelita hoiab praegu seal me kahte koera. Lilli käib kastmas naaber Jesus, keda me polegi veel kohanud.”

Poeg Rudolf, kes õppis Kuusalu koolis, läks mullu sügisel La Gomeral kaheksandasse klassi. Ema sõnab, et pojal läheb koolis kenasti, kuigi hakkas õppima hispaania keeles, mida üldse ei osanud. Kooli läks igal hommikul naeruse näoga, klassikursuse suutis lõpetada. Rudolf õpib seal ka prantsuse keelt ja käib jalgpallitrennis.

„Minul on kohalikega veel raske rääkida, paljud sealsed elanikud ei oska inglise keelt. Hispaania keelt harjutan tasapisi,“ ütleb Ave Nahkur.

Avatud talude päeval Ajaveskis

Ave Nahkuri uuemaid pilte on võimalik edaspidi näha ka Jõelähtme Ajaveskis näitusel. 23. juulil on Eestis avatud talude päev, uksed avab külastajatele ka Ajaveski. Perenaise Margit Pärteliga on kokku lepitud, et Ave Nahkur juhendab sel päeval portselanmaali töötuba.

Tuleva teisipäeva, 18. juuli õhtul korraldab Ave Nahkur Ajaveskis kohtumise fännidega. Musitseerima tuleb Juhan Suits Svjata Vatrast.

Ave Nahkur: „Mõlemal korral loen Ajaveskis ette toimetamata tekste oma tulevasest raamatust, vaatan, mis sobib, kuidas rahvale korda läheb. Raamat peaks trükist ilmuma 20. oktoobril. See sündis kirjastaja Sirje Endre soovitusel – kajastab me reisi läbi Euroopa La Gomerale. Teksti tuleb suhteliselt vähe, rohkem on mu joonistatud pilte ja ka fotosid. Olin kogu kraamiga laeval Kanaari saarte poole sõites pakkimistest ja oksjonitest üliväsinud, midagi ei mäleta, Sirje Endre õpetuse järgi pidasin päevikut, sealt saab lugeda, kuidas teekond kulges.“