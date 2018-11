Kot­ka kü­la­va­ne­maks on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga kin­ni­ta­tud Mai­re Ki­vis­tu. Kot­ka kü­la­koo­so­lek toi­mus 4. no­vemb­ril. Val­la esin­da­ja­na osa­les vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm. Se­ni­ne kü­la­va­nem Iie Li­van­di esi­tas koo­so­le­kul aval­du­se va­bas­ta­da ta kü­la­va­ne­ma ko­hus­tus­test. Kot­ka kü­las on re­gist­ri jär­gi 16 ela­nik­ku. Ain­saks kan­di­daa­diks esi­ta­ti Mai­re Ki­vis­tu, kes sai 12 poolt­häält – va­li­ti kü­la­va­ne­maks ühe­hääl­selt. Aru­ta­ti eda­si­si plaa­ne. Ot­sus­ta­ti, et kü­lae­la­ni­ke väi­ke­se arvu tõt­tu kü­la­ko­gu ei va­li­ta, kui te­kib va­ja­dus, tul­lak­se sel­le tee­ma juur­de ta­ga­si. Kü­la­koo­so­lek kut­su­tak­se kok­ku vä­he­malt kord kvar­ta­lis. Kir­ja pan­di kii­ret la­hen­da­mist va­ja­vad tee­mad: park­la­ga seo­tud kü­si­mu­sed, vee­va­rus­tus, kü­la sten­di ja post­kas­ti­de va­ri­ka­tu­se ehi­tus.