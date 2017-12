Pa­ri­ma lü­hi­män­gu­fil­mi te­gi KAI­DI KAL­DAS, muu­si­ka­vi­deo­te ka­te­goo­ria või­tis EIK ERIK SIKK ehk EiK.

Tä­na­vu­se aas­ta pa­ri­ma­te koo­li­fil­mi­de au­to­rid olid kut­su­tud 11. no­vemb­ril Tal­lin­nas­se Bal­ti Fil­mi- ja Mee­dia­koo­li kon­kur­si Koo­li­film 2017 tä­nuü­ri­tu­se­le. Pa­ri­mad va­li­ti väl­ja küm­nes ka­te­goo­rias, li­saks an­ti väl­ja eriau­hin­nad.

10.-12. klas­si­de lü­hi­män­gu­fil­mi­de ka­te­goo­ria või­tis Tal­lin­na Lil­le­kü­la Güm­naa­siu­mi õpi­la­ne, Aru­kü­la ela­nik Kai­di Kal­das fil­mi­ga „Mat­mi­ne”. Pa­ri­ma muu­si­ka­vi­deo au­to­riks kuu­lu­ta­ti Tal­lin­na Va­na­lin­na Ha­ri­dus­kol­lee­giu­mi õpi­la­ne, sa­mu­ti Aru­kü­las elav räp­par Eik Erik Sikk, esi­ne­ja­ni­me­ga EiK. 10.-12. klas­si­de lü­hi­män­gu­fil­mi­de ka­te­goo­rias osa­le­sid veel Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­las­te Klaa­ra Saa­re ja Siim Ma­ra­ni film „Paul”. Õpe­ta­ja­te fil­mi­de ka­te­goo­rias võist­les Aru­kü­la õpe­ta­ja Cris­ti­na Kas­ka eest­ve­da­mi­sel teh­tud lü­hi­film.

Pa­ri­ma lü­hi­män­gu­fil­mi au­tor Kai­di Kal­das on fil­min­du­se­ga te­ge­le­nud 6 aas­tat, hu­vi sai al­gu­se Aru­kü­la põ­hi­koo­lis Cris­ti­na Kas­ka ju­hen­da­mi­sel mee­dia­rin­gis. „Mat­mi­ne” val­mis tal güm­naa­siu­mis prak­ti­li­se töö raa­mes. Kõi­ge roh­kem pae­lub te­da fil­mi­de te­ge­mi­sel mon­taaž, ku­na see on prot­sess, kus fil­mist saab ter­vik ja saab ol­la kaad­ri­te kok­ku­pa­ne­kul loov.

„Mat­mi­se” esi­li­nas­tus oli ok­toob­ri al­gu­ses Aru­kü­la rah­va­ma­jas, paar nä­da­lat hil­jem li­nas­tus film Aru­kü­la fil­mi­fes­ti­va­li prog­ram­mis.

Au­tor kir­jel­das, et film rää­gib loo Least, kes on läi­nud met­sa lil­li kor­ja­ma, kuid sa­tub seh­kel­dus­se sa­la­pä­ra­se Ar­tu­ri­ga, kes kae­vab met­sas au­ku. Lea kao­tab tead­vu­se, kui üri­tab Ar­tu­ri eest põ­ge­ne­da met­sas. Hil­jem proo­vib Ar­tur Lea­le ära sel­gi­ta­da, et au­ku kae­vas ta al­la ae­tud loo­ma jaoks. Pä­rast se­da ta­pab Ar­tur ära ka Lea, kes siis­ki pea­le tead­vu­se­ta ole­kut mä­le­tas, mi­da ta täp­se­malt nä­gi Ar­tu­rit te­ge­mas.

Kai­di Kal­da­se ju­hen­da­ja oli Mar­je Nurk, ope­raa­tor Er­mo Te­der, he­li ai­tas ku­jun­da­da Tar­mo Kal­das.

Pa­ri­ma muu­si­ka­vi­deo „Pal­ju ilu­sam” val­mis­ta­nud Eik Erik Sikk kir­jel­das, et kui oli aval­da­nud 23. märt­sil oma tei­se al­bu­mi „Ui­nak”, hak­kas ko­gu­ne­ma uu­si teks­te: „Koh­ta­sin Tal­linn Mu­sic Wee­kil meest ni­me­ga Luu­rel Va­ras ja va­li­sin te­ma saa­de­tud inst­ru­men­taa­li­pa­kist väl­ja mõ­ned mõ­nu­sa­mad pa­lad, mil­le­le oma st­roo­fid lao­ta­da. „Pal­ju ilu­sam” oli neist esi­me­ne, mil­le sõ­na­de mus­tan­di­ga ma te­ma ju­tu­le saa­bu­sin.”

Idee sün­dis tal mit­me­päe­va­se mõ­te­te mõl­gu­ta­mi­se­ga, kus püü­dis lei­da või­ma­li­kult vi­suaal­selt kau­nist ja liht­sa­te süm­bo­li­te­ga pee­gel­da­tud vi­deoi­deed: „See­jä­rel tu­li aja­da kok­ku vaid arm­sa­test ja kind­las­ti ki­re­va rii­de­ka­pi­ga ini­mes­test koos­nev võt­teg­rupp, kes viit­sik­sid päev ot­sa kõ­le­das Pel­gu­ran­nas puu­ki­de ja vih­ma käes rin­gi tor­ma­ta, teh­ni­ka oli ju­ba omast käest võt­ta. Eri­ti ve­das re­žis­söö­ri­ga, pi­de­valt ab­surd­seid fo­to­la­vas­tu­si leiu­tav Mar­kus Ved­ler, ku­na te­ma stii­li­ga klap­piv ab­sur­di­mai­gu­li­ne vi­suaal oli mul ka plaa­nis val­mis vän­da­ta.”

Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed Klaa­ra Saar, Siim Ma­ran ja Joo­sep Agu osa­le­sid kon­kur­sil lü­hi­män­gu­fil­mi­ga „Paul”. Noo­red rää­ki­sid, et film on teis­me­li­sest Pau­list, kel­lel on sün­ni­päev: „Loo mõ­te on pan­na noo­ri mõist­ma nar­koo­ti­lis­te ning al­ko­hool­se­te ai­ne­te oht­li­kust mõ­just. Hoo­li­ma­ta sel­lest, et esial­gu võib ai­ne ise­gi ka­su­lik tun­du­da, lõ­peb nen­de tar­bi­mi­ne ala­ti hal­vas­ti.”

Õpe­ta­ja­te fil­mi­de ka­te­goo­rias osa­le­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­jad fil­mi­ga „Koer”, mis on õp­pe­film koe­rast ja koe­ra­oma­ni­kuks ole­mi­sest. Fil­mi re­žis­söö­rid on Cris­ti­na Kas­ka ja Aa­vo Kub­ja, kes mõ­le­mad on Aru­kü­la fil­mi­fes­ti­va­li kor­ral­dus­mees­kon­nas.

Cris­ti­na Kas­ka üt­les, et on va­rem­gi Aru­kü­la õpe­ta­ja­te­ga fil­me tei­nud: „Ekst­ra koo­li­fil­mi võist­lu­se­le va­rem mit­te. Koe­ra­film sai teh­tud Aru­kü­las Fil­mis­por­di üri­tu­se ajal, tei­sed te­gi­jad olid lap­sed, aga ku­na mi­na olen õpe­ta­ja, sai­me esi­ta­da fil­mi ai­nult õpe­ta­ja­te ka­te­goo­rias.”

Ta li­sas, et on tei­nud õpe­ta­ja­te­ga va­hel las­te­le ül­la­tu­seks fil­me, möö­du­nud jõu­lu­de ajal sai val­mis lü­hi­film „Mis juh­tub koo­lis, kui lap­sed on lah­ku­nud”.

Koo­li­fil­mi kon­kur­si­le said kõik 1.-12. klas­si koo­li­noo­red ning nen­de õpe­ta­jad esi­ta­da ku­ni 20 mi­nu­ti pik­ku­seid lü­hi­fil­me, mis on val­mi­nud ala­tes 2016. aas­ta 1. sep­temb­rist ning osa­le­sid Koo­li­fil­mi kon­kur­sil es­ma­kord­selt.

Kõi­ki kon­kur­si­le esi­ta­tud fil­me saab vaa­da­ta Koo­li­film 2017 kon­kur­si ko­du­le­hel.