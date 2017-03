Kolgaküla mälumängu juhib Ma ja Sa

Reedel, 10. märtsil toimus rahvamajas Kolgaküla mälumängu 4. voor, osa võttis 24 võistkonda.

Esikoht läks 29 punktiga võistkonnale Ma ja Sa, kus on Anu Kirsman ja Ott Sandrak. Teiseks tuli 36 punktiga Kvartett koosseisus Laur Sits, Raivo Rekk, Mart Lahi ja Mari-Ly Rahuoja ning kolmandaks 34 punktiga Aruküla: Avo Möls, Monika Nuka, Joosep Loost ja Tarmo Arm. Järgnesid Tapurla 33 ning Ürgne Jõud ja Suvalised 31 punktiga.

Nelja vooru kokkuvõttes on liider Ma ja Sa 150 punktiga. Järgnevad Aruküla 127 ning seekord 11. kohaga lõpetanud Noor Juminda (Aive Mõttus, Anu Eek-Mägi, Tarmo Amer ja Andrus Volmer) 117 punktiga. Neljandat-viiendat kohta jagavad 112 punktiga Kvartett ja Ürgne Jõud (Kadri Idavain, Kertu Priilinn, Kaupo Rüüt­salu ja Katriin Rüüt­sa­lu), 6. kohal on võistkond Suvalised.

Kolgaküla mälumängusarja võitja selgub aprillis – viimane voor on 7. aprillil. Võistlust viis läbi Allar Viivik.