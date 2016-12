Kolga õpilased Miniturniiris

Kolga kooli õpilased Peeter Paul Plakk, Sanne Säär, Uku-Kristjan Sass, Kerttu Saagpakk ja Catlyn Rebas osalevad detsembrikuus Vikerraadio Miniturniiri saates. Saatejuht on Ivo Linna. Saade on eetris laupäeviti, internetist on võimalik järele kuulata. Noorte juhendaja, õpetaja Terje Varul rääkis, et salvestati kõik saated korraga, see nõudis enese kokkuvõtmist, ei olnud kerge istuda pikka aega sirgelt ja otse mikrofoni ees. Ta kiitis, et õpilased olid tublid ja nupukad. Kolga õpilastega Miniturniiri viimane saade on eetris jõululaupäeval, 24. detsembril. Lõplik punktisumma selgub viimase saatega.