Lau­päe­va, 14. juu­li hom­mi­kul oli Kol­ga mõi­sa tei­se kor­ru­se saa­lis ka­to­liik­lik mis­sa. Selle viis läbi isa Artur Modzelewski dominiiklaste ordust ning pühakirja luges Kuusalu kirikuõpetaja Jaanus Jalakas. Aastatel 1230-1519 kuulus Kolga mõis tsistertslaste ordule.

Tallinna Toomkooli õppealajuhataja, Laurentsiuse Seltsi liikme Heiki Haljasoru andmetel on see tõenäoliselt esimene katoliiklik missa pärast reformatsiooni ja tsistertslaste kloostri sulgemist: „Missa toimus Kolgas pärast mitmesaja aastat vahet. Tsistertslased on mänginud Eesti ajaloos olulist rolli – nende arhitektuur, uuendused põllumajanduse heaks, näiteks kalatiigid, vesiveskid. Isa Artur on dominikaanlaste kloostri munk, oskab hästi eesti keelt.“

Missale järgnes konverents „Kolga mõisa ajalugu ja tulevik“, kus kõneldi Kolga mõisa religioosseest pärandist. Ajaloodoktorant Villu Kadakas tutvustas arheoloogilist uuringute tulemusi tsistertlaste asukohas Kolga kloostrimõisas, ajaloodoktor Heiki Haljasorg esines teemal „Püha Robert, Püha Bernard ja tsistertslased“, Eesti Kunstiakadeemia professor Hilkka Hiiop rääkis Kolga mõisa seinamaalingutest ja varasematest dekooridest.

Konverentsi peakorraldja Meelis Rondo ütles, e soov oli elustada ajalugu, juhtida tähelepanu, et Kolgas olid tsistertslased: „Esialgne idee oli tuua Kolka uuesti tsistertslased, anda neile võimalus teha mõisa teohoovist majutuskoht, maailmas on mitmeid selliseid vaikseid hotelli-tüüpi ööbimiskohti. Saime vastuse, et pole rahaliselt võimalik praegu. Vahva oleks küll, kui mõisa aias toimetaksid paar munka, see annaks hoopis uue vaimsuse ja tooks rohkem turiste.“