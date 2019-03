„Min­ge kind­las­ti va­li­ma!“ är­gi­tas pre­si­dent rii­gi aas­ta­päe­va õh­tul te­leu­sut­lu­ses. „Kui hääl jääb üld­se and­ma­ta, siis po­le teie unis­tu­si ko­he kind­las­ti meie järg­mi­se va­lit­su­se koa­lit­sioo­ni­lep­pes,“ lau­sus ta pi­du­päe­va­kõ­nes.

Veel on või­ma­lus me rii­gi järg­mi­se nel­ja aas­ta te­ge­mis­tes kaa­sa rää­ki­da. Kol­ma­päe­va­ni kes­tab e-hää­le­tus. Va­li­mis­te­päe­val – pü­ha­päe­val, 3. märt­sil – on ava­tud ko­ha­li­kud va­li­mis­jaos­kon­nad: Ani­ja val­las Aeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gus, Ala­ve­re rah­va­ma­jas ja Keh­ra rah­va­ma­jas; Kuu­sa­lu val­las Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas ja Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis; Raa­si­ku val­las Aru­kü­las val­la­ma­jas ja Raa­si­ku rah­va­ma­jas ning Lok­sal. Va­li­mis­jaos­kon­nad töö­ta­vad pü­ha­päe­val kel­la 9-20.