Kehrasse kavandatakse kolme korterelamut

Anija vallavalitsus on algatanud OÜ Saaremaa Konverents taotlusel Kehra linnas Aia tänav 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, et sinna ehitada kolm kuni kolmekorruselist kortermaja.

Tegu on rohumaaga, kus varem olid aiamaad ja vanad elamud, mis on lammutatud. Planeeringuala suurus on 8500 ruutmeetrit. Maa kuulus riigile, oksjonilt ostis OÜ Saaremaa Konverents.

Vallaarhitekt-planeeringu­spetsialist Inga Vainu ütles Sõnumitoojale, et maaüksuse naabritele on saadetud planeeringu kohta info e-postiga: „Kuna selle ala vastas asub neljakorruseline kortermaja ja teisel pool on eramajad, peavad uued kortermajad jääma madalamaks, ei saa olla kõrgemad kui kolmekorruselised. Lahendada tuleb kõrvalasuva neljakorruselise kortermaja elanike autode parkimisküsimus, seni on pargitud planeeritava ala juures, nüüd tuleb leida teine parkla.“

Ta lisas, et Kehras on korteritest suur puudus. Kui vallavalitsus avaldas teate Aia 12 planeeringu kohta, hakati küsima, millal majad valmis saavad.

OÜ Saaremaa Konverents omanik ja juht Tullio Liblik ütles, et igasse majja on kavandatud 15 korterit. Kopa võiks lüüa maasse kohe, kui planeeringu menetlusprotsess saab läbitud ja jõutakse ehitusloani.

„Me firmal on vabu vahendeid, ehitame kolme kortermaja praegu Kuressaarde ja otsisime sobivat kohta Tallinna lähedale. Käisime mitmel pool uurimas, Kehra kasuks otsustasime tänu Anija valla juhtkonna igati soosivale ja vastutulelikule suhtumisele. Kuna ei tea Kehra korterinõudlust, kavatseme kortermajad valmis ehitada ühekaupa, Kuressaares teeme praegu kolme kortermaja korraga,“ rääkis ta.