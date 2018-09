Kehras maa enampakkumisele

Anija vallavolikogu otsustas võõrandada enampakkumisel detailplaneeringuga Kehras Põhja tänav 2b kinnistust moodustatud 3 maaüksust. Kaks neist, Põhja tänav 4c ja Põhja tänav 4d, on elamumaad, Põhja tänav 2b ärimaa. Abivallavanem Riivo Noor selgitas, et Põhja 4c krundile on võimalik ehitada elamu ja kuni kaks kõrvahoonet, Põhja tn 4d maaüksus on väike ning otstarbekas liita ühega naaberkinnistutest. Ärimaa krundile on võimalik ehitada kuni kolm kaubandus-, toitlustus-, teenindus- või büroohoonet või väikeettevõte. Kuna tegu on reformimata riigimaaga, kehtestab kruntide alghinna maa-amet.