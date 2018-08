Kehras avatakse pitsakohvik

1. augustil avatakse Kehra jaamahoones pitsakohvik Rong. Omanik Janno Valdmann ütles, et tööle võeti ümbruskonnast 3 elanikku, suveperioodil aitavad koolinoored. Lisaks kohapeal valmistatud pitsale hakatakse kohvikus müüma Kuusalu söögitoa salateid, kooke, saiakesi. Päästjatele on hinnad 10 protsenti odavamad: „Olen 9 aastat töötanud Kehras päästjana ja tean, kui väikesed on nende palgad.“ Sularaha eest saavad kohvikus kõik 5 protsenti soodsamalt kui kaardiga makstes.