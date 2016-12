Kehra Nuku uus jõululavastus on unustatud vana

Jõulutükki „Kolm soovi“ mängis Kehra Nukk ka 8 aastat tagasi.

Tänavune esietendus oli 28. novembril Lepatriinu lasteaias, kokku mängitakse „Kolme soovi“ 12 korda. Etendusi on eelmiste aastatega võrreldes tunduvalt vähem, kuna sel aastal ei mängita Vanamõisa jõulumaal, kus näiteks mullu anti kokku 17 etendust.

Kehra nukuteatri „Kolme soovi“ üks keskne tegelane on päkapikk Pääru, kes saab hea töö eest jõulumemmelt kolm soovipähklit. Võlusõnade abil muudab ta kingikarbist leitud Sipsiku suureks. Järgnevad nende kahe erinevad seiklused. 35minutilises etenduses mängivad Kehra Nuku juhendaja ja lavastaja Sirje Põlendik, Kairi Rikko, Kelli Põlendik ning Maige Ojavee või Annely Pakkane. Osatäitmised vahelduvad vastavalt sellele, kes parasjagu mängib.

„Kui hakkame õppima uut näidendit, soovitan alati, et õppige terve näidend pähe, sest kunagi ei tea, mis osa teil tuleb mängida,“ ütles lavastaja.

Ta rääkis, et mõte see näitemäng taaselustada tekkis kevadel, proove hakati tegema oktoobris. Kuna proove ei olnud palju, pidid näitlejad päris palju teksti ka iseseisvalt õppima.

„Sel aastal tuli see kuidagi väga lihtsalt,“ sõnas Kelli Põlendik.

Maige Ojavee lisas, et tema on sama tükki kunagi mänginud ning tekst hakkas harjutamise käigus meelde tulema, kuigi ei mäleta, keda ta varem selles on mänginud: „See on ka lühema tekstiga näidend, kui varasemad.“

Sel korral soovis lavastaja teha uutmoodi, katsetada tavaliste pulkkäpiknukkude asemel Muppet-stiilis nukke, mis on osaliselt käpik-, osaliselt marionett­nukud. Ta otsis internetist taoliste nukkude tegemise õpetusi, võttis eeskujuks leitud lõiked ning tegi viis suurt nukku. Näitleja käsi läheb nuku sisse ja saab sedasi teksti esitamise ajal liigutada tegelase suud. Viie taolise nuku tegemiseks kulus Sirje Põlendikul paar kuud: „Ainuke häda on, et meie näitlejad on väga erineva pikkusega, mina ja Kelli oleme pikad ning sirm peab olema nii kõrgel, et meie sellest üle ei paistaks. Lühematel on nüüd keeruline – pulga otsas saad nukku tõsta ükskõik kui kõrgele, kuid neil nukkudel peab olema käsi sees. Meisterdasin seetõttu lühemate näitlejate jaoks alused.“

Kehra Nuku jõulu­lavastuse dekoratsioonid kaunistas kunstiõpetaja Mare Villemsoo, muusikalise kujunduse tegi Annely Pakkane.

Peale Kehra mängiti „Kolme soovi“ ka Ravilas, Kosel, Laulasmaal, Loksal, Aegviidus, Lehtses, Voosel ja Alaveres.