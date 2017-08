Kehra noored soovivad bändiruumi

Kehra noortekeskus on esitanud taotluse noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi Nopi Üles vooru. Maksimaalset võimalikku toetussummat 2000 eurot soovitakse Kehra noortekeskusesse bändiprooviruumi sisustamiseks. Projekt saab toetuse, kui idee kogub Facebookis vähemalt 200 meeldimist või seda on otsustanud toetada projektikomisjon. Kehra bändiruumi ideel oli esmaspäeva õhtu seisuga 237 meeldimist. Noored põhjendavad, et Anija valla noortel pole võimalik end musikaalselt väljendada: „Kunagi oli Anija vallas 20 noortebändi, kes said tuule tiibadesse kunagises bändiruumis, mis lõpetas tegevuse ja noortel kadus võimalus bändidega jätkata või uusi luua. Anija vallas on väga palju andekaid ja talendikaid noori, kes sooviks luua oma bändi või ennast musikaalselt arendada.“ Bändiruumiks plaanivad noored kujundada Anija valla endise, kaua tühjana seisnud arhiiviruumi Kehra noortekeskuses, kuhu saaks tuua tehnika: helipuldi, monitorkõlarid, statiivid ja juhtmed. Puudu on instrumendid ja kaablid.