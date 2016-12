Kehra mälumängu juhib Parksi

MART SCHMEIDT

Teisipäeval, 6. detsembril toimus Kehra rahvamajas Kehra mälumängusarja selle hooaja kolmas mäng. Osalesid taas 8 võistkonda: Parksi, Korvisõber, Saaja, Messa, Caesar, Alavere ASK, Head Geenid ja Suvalised.

Mängu võitis 42 punktiga Parksi võistkond koosseisus Endel Soo ja Tõnu Sild.

Teiseks tuli 38 punktiga Saaja, kus mängisid Sirje Põlendik, Andres Puusepp, Aini Joost, Kelli Põlendik ja Aita Tammeorg.

3. koha sai 35 punkti kogunud võistkond Messa – Sirje Voolmaa, Kaja Raamat, Andres Suik, Evelin Kanarbik ja Margus Ülejõe. Järgnesid Suvalised, Korvisõber, Head Geenid, Alavere ASK ja Caesar.

Parksi juhib sarja ka kahe mängu kokkuvõttes, neil on 114 punkti. Järgnevad 104 punktiga Saaja ja kolmandana 103 punktiga Korvisõber.

Kehra mälumängusarja järgmine voor on 7. veebruaril rahvamajas.