Kehra liuväli valmib sel nädalal

Eelmisel nädalal alustati Kehra staadioni kõrvale liuvälja rajamist, kuid see jäi pooleli, kuna pärast kahte kastmist külmus voolikutes vesi. Anija Valla Spordimaailma tegevjuhi Mihkel Kuuse sõnul on jääkiht liuväljal olemas, kuid see on krobeline ning kaetud lumega. „Ootame ära, kui läheb uuesti külmaks, siis jätkame liuvälja tegemist. Kümme kastmist oleks ideaalne, kuid ka nelja-viie kastmise järel saaks seal juba uisutada,“ ütles ta ning oletas, et hiljemalt nädalavahetuseks on liuväli päris valmis. Kehra koguduse kaudu saadi ka tänavu kasutatud uiske, mida hakatakse soovijaile staadioni juures laenutama. Päris iga päev seda ei tehta, kuid kindlasti nädalavahetuseti. Liuväli on mõeldud uisutajaile, kui on soov seal hokit mängida, tuleks selleks broneerida eraldi aeg, et ei tekiks ohtlikke olukordi, teatas Mihkel Kuuse.