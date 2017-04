4. ap­ril­lill kel­l 18.15 al­gab Keh­ra spor­di­hoo­nes ko­ha­li­ke kos­su­sõp­ra­de ja rii­gi­ko­gu liik­me­te korv­pal­li­mäng. Et­te­võt­mi­se init­siaa­tor Peep Kask üt­les, et mõ­te oli tal ju­ba paar aas­tat ta­ga­si, kuid siis ei leid­nud rii­gi­ko­gu too­na­ne lii­ge, korv­pal­li­lii­du juht Jü­ri Ra­tas ae­ga. „Käin paar-kolm kor­da nä­da­las Keh­ras kos­su män­gi­mas, mõt­le­si­me teis­te sel­li­de­ga, et ta­ha­me tren­ni­des­se ele­vust. Rää­ki­sin rii­gi­ko­gu liik­me Re­mo Hols­me­ri­ga, te­ma lu­bas mees­kon­na kok­ku pan­na,“ ju­tus­tas Peep Kask. Ko­ha­li­kus võist­kon­nas on män­gi­jaid Keh­rast ja Ala­ve­rest, nii me­hi kui nai­si. Män­gi­tak­se 2 kor­da 20 mi­nu­tit. Kõik on oo­da­tud kaa­sa ela­ma, kut­sus Peep Kask.