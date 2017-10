Kandidaate kuulama

Neljapäeva õhtul on Kolgaküla rahvamajas Kuusalu valla valimisdebatt, osalema on oodatud vallas kandideerivate valimisliitude ja erakonnanimekirjade esindajad. Tuleva teisipäeva õhtuks kutsutakse valijaid Aruküla rahvamajja Raasiku valla valimisdebatile. Lisaks väiksemad kohtumised: Anija vallas on kandidaadid külla palutud Pikva seltsimajja, Kuusalu vallas on ühel valimisliidul 8päevane turnee mööda valla külasid.

Avalikke valimisväitlusi ja kohtumisi valijatega võiks korraldada rohkem – et kandideerijaid tutvustavate klantspiltide ja valimisnimekirjade programmide kõrvale kuulda sisulisemaid seisukohti ja arutelusid, saada otse küsida, miks mitte ka vaielda kandidaatidega.