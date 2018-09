Kalatööstuse vanast jäätmeaugust Pärispea metsas

Aneth Kilumets Pärispealt postitas pühapäeval, 9. septembril Facebooki-võrgustikku Pärispea Küla ja Sõbrad hoiatuse olla ettevaatlik. Pärispea-Viinistu teeristis asuva vana liivakarjääri juures metsas on Viinistu kalatehase kolhoosiaegsed jäätmeaugud, mida katab sammal. See võib tunduda märja alana, kuid metsaskõndija võib sinna sisse vajuda, tema sai välja tänu augu äärde toodud vanadele rehvidele. Postitus leidis elavat vastukaja ja arvukalt jagajaid. Postitaja teatas leiust ka keskkonnainspektsioonile. Õhtuleht avaldas jäätmeaugu kohta uudisloo, Kuusalu valla majandusspetsialist Madis Praks selgitas lehele, et tegu on kunagise kalatööstuse tootmisjääkidega või on tekitanud selle nõukogude armee, auku ümbritsenud okastraat on lagunenud. Valla keskkonnaspetsialist käis kohta vaatamas, tellitud on hoiatavad sildid, mis pannakse lähiajal jäätmeaugu juurde. Madis Praks lisas Sõnumitoojale, et jäätmeaugu pindala on 200-300 ruutmeetrit, see asub eramaal, mis tagastati maareformi käigus. Kolmekümne aastaga on jäätmed osaliselt komposteerunud ja allapoole langenud, kui peale astuda, vajub samblast läbi.