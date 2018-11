Joaveski ja Nõmmeveski lagunev tööstuspärand

Kuusalu valla idapoolses servas on kaks erilist küla – Joaveski Loobu jõe ja Nõmmeveski Valgejõe kaldal. Kaunid jõekanjonid, matkarajad, kunagised tööstusrajatised meelitavad kohale matkajaid ja loodusesse väljasõitjaid. Ainult et, kohati on juba ohtlik, väärtuslik tööstuspärand laguneb.

Joaveskil toimunud kultuuripärandi infopäeval oli osalenute seas neid, kes sel sügisel käisid Arenduskoja õppereisil Lätis. Siis külastati ka Ligatne linnakest, kus ligi 200 aastat töötas Läti ainus paberivabrik. Ligatne asub Gauja rahvuspargis, endine töölislinnak on tehtud turismikohaks. Kunagises töölismajas saab tutvuda töölise korter-muuseumiga, on matkarajad, töötoad, giidid. Paljud matkajad pildistasid end erilise kalatrepi taustal. Ligatnes tulid jutuks Joaveski ja Nõmmeveski – ka Lahemaa rahvuspargis võiksid turismiettevõtjad, vald ja keskkonnaamet teha samamoodi koostööd.