Ida-Harju suusarajad ootavad sõitjaid

Valgustatud suusarajad on Arukülas ja Kolgakülas.

Möödunud nädalal sa­danud lumi ning külmakraadid andsid suusahuvilistele võimaluse rajale minna.

Raasiku vald

Raasiku vallas on suusarada Aruküla männikus tervise­rajal. Raja tegi ning seda hooldab OÜ Aave Transport.

Kuigi lund on veel vähe, kutsub rajameister Vello Teder alates möödunud nädala lõpust suusatama: „Kellel isutab suusa­tamise järele, siis suusapõhja ei kriibi, aga uue suusa jaoks on lund pisut vähe. Klassikajälge veel sees pole.“

Rada on valgustatud alates hämaruse saabumisest ning tuled kustuvad hilisõhtul.

Kelgutajatele on valmis kelgumägi Aruküla põhikooli taga.

Kuusalu vald

Kuusalu vallas on 1,5kilomeetrine valgustatud vaba­tehnika suusarada Kolgaküla suusabaasi juures. Rajameist­rid on spordiklubi Kolgaküla Rada juht ja treener Helges Mändmets ning treener Aar­ne Idavain. Möödunud nädala lõpus oli hästi sõidetav ai­nult vabatehnikarada, klas­sikaradadel on põhi all, kuid jälje sissetõmbamiseks nappis veel lund.

Suusatamiseks on avatud ka Leesi tee äärest algav Soo­rinna-Turje 7kilomeetrine va­ba­tehnikarada.

Anija vald

Kehras on populaarne tali­spordipaik kelgumägi staa­dio­ni ääres. Paksema lumekihiga saab suusatada ka Kehra staadioni ümber ja terviserajal.

Valgustatud suusarajad on Kõrvemaa matka- ja suusa­kes­kuses, Anija valla rahvas käib suusatamas ka Albu vallas Valgehobusemäel.