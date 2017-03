Ida-Harju Koostöökoja taotlusvoorus 29 projekti

13.-20. veebruarini olid MTÜl Ida-Harju Koostöökojal avatud 2017. aasta esimeses taotlusvoorus meede 2 – ettevõtluse arendamine ja meede 3 – ühistegevuse arendamine. Koostöökoja tegevjuht Tiina Sergo ütles, et ettevõtluse arendamise meetmesse laekus 19 projektitoetuse taotlust, millega taotleti kokku ligi 608 000 eurot, jagada on 308 657 eurot. Ühistegevuse arendamise meetmesse tuli taotlusi 10, küsitakse kokku ligi 85 000 eurot, jagada saab 195 946 eurot. Tiina Sergo: „Praegu käib tehniline kontroll, mis tähendab, et lõplikud taotletavad summad võivad veel muutuda olenevalt taotlejatele esitatud järelpärimiste vastustest. Hea meel on selle üle, et sel korral on ühisprojekte võrreldes eelmise taotlusvooruga oluliselt rohkem ning ettevõtlusmeetmes on varasemate taotlusvoorudega võrreldes oluliselt rohkem Raasiku valla ettevõtjate projekte.”