Hundid-karud külades

Hundid uluvad ja lapsed lähevad kooli koos karudega – nii iseloomustas üks jahimees olukorda Anija, Raasiku ja ka Rae valla metsades. Seesugust kiskjaterohkust pole sealkandis aastaid olnud, kinnitas ta. Jahimehed on seisukohal, et see ei ole normaalne, kiskjate arvukust tuleks jõulisemalt piirata. Eriti, kui võtta arvesse, et tegu on Tallinna-lähedase piirkonnaga, Harjumaa on Eestis kõige rahvarohkem maakond.

Raasiku vallas edukalt lõppenud hundijahi järel jäi sealsetesse metsadesse veel kuus hunti – kolm hundipaari. Jahimehed taotlevad täiendavaid küttimislube, hundijahti võib pidada veebruari lõpuni.