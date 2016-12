HC Kehra sai Balti liigas 2 võitu

Möödunud nädalavahetusel pidas HC Kehra/Horizon Pulp&Paper meeskond kodusaalis kaks Balti liiga mängu ja mõlemad võitis.

Laupäeval, 11. detsembril alistas Kehra meeskond suurelt 37:29 (20:11) Leedu meistrivõistluste hõbemedalimeeskonna Klapipeda Dragunase. Kodumeeskonna resultatiivseim oli Dmytro Yankovskyi 9 väravaga, Uku-Tanel Laast viskas 7 ja Kaspar Lees 6.

Kehra peatreener Indrek Lillsoo kommenteeris: „Oleme praegu heas mängurütmis ja laupäeval tuli kõik kenasti välja. Võit tuli isegi üllatavalt lihtsalt.“

Pühapäeval, 12. detsembril alistas HC Kehra Riia Celtnieksi 33:27 (17:13). Uku-Tanel Laast viskas 10 väravat, Marko Slastinovski lisas 8 ja Kaspar Lees 7.

Pärast avaringi juhib Balti liiga A-alagruppi Ukraina klubi Zaporožje ZTR 9 punktiga, HC Kehra on 8 punktiga teine, Viljandi HC 6 punktiga kolmas. Kehra meeskond on viiest senipeetud mängust võitnud 4, kaotanud ühe. B-alagrupi liider on tiitlikaitsja Riihimäe Cocks Põlva Serviti ees.

Indrek Lillsoo: „Esimese ringi kokkuvõtteks poleks nii head tabeliseisu oodanud. Kuid oleme alles poolel teel ja uuel aastal on rohkelt välismänge.“

Ka Balti liiga järgmised mängud peab Kehra meeskond kodus: 21. jaanuaril mängitakse alagrupi liidri, Zaporožje ZTRiga ning 22. jaanuaril 4. kohal oleva Minski SKAga.